Две страны взяли на себя более половины расходов на украинских беженцев — Finance.ua
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Две страны взяли на себя более половины расходов на украинских беженцев

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С началом войны страны ЕС не только пустили украинцев на свою территорию, но и предоставили беженцам жилье, питание, одежду и деньги.
При этом две страны взяли на себя более половины всех расходов в Европе, сообщает Notes from Poland, пишет uamedia.eu.
В международном миграционном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценили, сколько потратят до конца 2022 года страны ЕС, приютившие украинцев из-за войны.
Около двух третей сбежавших из Украины прибыли в Польшу. Хотя некоторые впоследствии переехали в другие страны, другие вернулись домой, ОЭСР отмечает, что 1,38 миллиона зарегистрировались для временной защиты в Польше.
Эта страна в этом году испытывает наибольшие финансовые последствия кризиса беженцев, что может составить 8,36 млрд евро. Большинство этих денег составляют расходы на жизнь, включая проживание и выплаты (6,21 млрд евро), а также образование и здравоохранение.
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На втором месте по масштабам расходов — Германия. Ее доля расходов на украинских беженцев до конца года составит около 6,8 млрд евро.
Другие страны в топ-5 разместились в следующей последовательности:
  • Чехия — примерно 1,96 млрд евро;
  • Испания — более 1 млрд евро;
  • Румыния — более 1 млрд евро.
Ожидается, что Польша и Германия примут более половины расходов из общих 26,8 млрд евро, которые потратят 38 членов ОЭСР.
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По материалам:
Finance.ua
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