Две страны взяли на себя более половины расходов на украинских беженцев — Finance.ua

Две страны взяли на себя более половины расходов на украинских беженцев Сегодня 18:33

С началом войны страны ЕС не только пустили украинцев на свою территорию, но и предоставили беженцам жилье, питание, одежду и деньги.

При этом две страны взяли на себя более половины всех расходов в Европе, сообщает Notes from Poland, пишет uamedia.eu.

В международном миграционном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценили, сколько потратят до конца 2022 года страны ЕС, приютившие украинцев из-за войны.

Около двух третей сбежавших из Украины прибыли в Польшу. Хотя некоторые впоследствии переехали в другие страны, другие вернулись домой, ОЭСР отмечает, что 1,38 миллиона зарегистрировались для временной защиты в Польше.

Эта страна в этом году испытывает наибольшие финансовые последствия кризиса беженцев, что может составить 8,36 млрд евро. Большинство этих денег составляют расходы на жизнь, включая проживание и выплаты (6,21 млрд евро), а также образование и здравоохранение.

На втором месте по масштабам расходов — Германия. Ее доля расходов на украинских беженцев до конца года составит около 6,8 млрд евро.

Другие страны в топ-5 разместились в следующей последовательности:

Чехия — примерно 1,96 млрд евро;

Испания — более 1 млрд евро;

Румыния — более 1 млрд евро.

Ожидается, что Польша и Германия примут более половины расходов из общих 26,8 млрд евро, которые потратят 38 членов ОЭСР.

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