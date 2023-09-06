Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана остановили переводы в рф — Finance.ua

Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана остановили переводы в рф
Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили услуги денежных переводов из россии и в россию.
Pay Way
«В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из россии и в россию», — сообщила пресс-служба Pay Way.
Отмечается, что временно отключить эти направления поручил Центробанк Узбекистана.
Oson
«С 5 сентября временно будут прекращены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы», — сказали в поддержке.
Напомним, Соединенные Штаты Америки в июле ввели новые санкции против россии. Под ограничения попали банки, физлица и промышленные предприятия.
Также недавно Канада ввела новый пакет санкций против россии. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.
Недавно сообщалось, что российская платежная система «Юнистром» прекратила проведение денежных переводов в Таджикистан и из этой страны в долларах и евро.
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