ДТЭК в сентябре возобновил электроснабжение для 262 тыс. абонентов — Finance.ua

ДТЭК в сентябре возобновил электроснабжение для 262 тыс. абонентов Сегодня 08:33

Энергетики ДТЭК за сентябрь вернули свет в 262 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях и Киеве.

В сентябре из-за атак врага регулярно страдали электросети страны и оставались без света тысячи украинцев. Энергетики операторов систем распределения «ДТЭК Сети» за сентябрь вернули свет 211 тысячам семей на Донетчине и 44 тысячам семей Днепропетровщины, приближенных к зонам активных боевых действий и временно оккупированных территорий", — сообщил энергохолдинг в пресс-релизе в среду.

Кроме того, по его данным, в сентябре из-за обстрелов были повреждены сети в Киеве. До этого энергетики восстанавливали работу сетей для 3 тыс. семей. В Киевской области свет пришлось возвращать еще тысяче клиентов. В Одесской области из-за обстрелов электросети были повреждены дважды, электроснабжение возобновили более 2 тыс. семей.

«За более чем год полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,9 миллиона семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донетчине и в столице. Большинство из них уже десятки раз оставались без света из-за атак врага», — отметил генеральный директор «ДТЭК Сети» Александр Фоменко, слова которого приведены в пресс-релизе.

Специалисты компании продолжают работать в регионах с самыми ожесточенными боевыми действиями совместно с ВСУ и ГСЧС и восстанавливать работу электросетей, как только получают разрешение от них.

«ДТЭК Сети» развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Операторы систем распределения (ОСР) компании обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

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