ДТЭК планирует построить электростанцию ​​в Полтавской области — Finance.ua
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ДТЭК планирует построить электростанцию ​​в Полтавской области

Фондовый рынок
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Компания ДТЭК планирует построить новую ветровую электростанцию ​​в Полтавской области для улучшения энергоснабжения региона. Об этом сообщает сайт компании.
«Мы уже сегодня думаем о будущем. Мы целенаправленно и осознанно идем в этот регион, поскольку он энергодефицитный и мощная электростанция здесь очень нужна. Электроэнергия с Полтавской ВЭС даст толчок к более стремительному развитию производств в Полтавской и смежных областях», — заявил заместитель директора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.
К маю 2024 года будет проведен комплекс инженерно-геодезических, землеустроительных и оценочных работ, а также составление отчета по экологической оценке проекта.
По материалам:
Finance.ua
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