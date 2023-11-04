ДТЭК планирует построить электростанцию ​​в Полтавской области — Finance.ua

ДТЭК планирует построить электростанцию ​​в Полтавской области Сегодня 07:14 — Фондовый рынок

Компания ДТЭК планирует построить новую ветровую электростанцию ​​в Полтавской области для улучшения энергоснабжения региона. Об этом сообщает сайт компании.

«Мы уже сегодня думаем о будущем. Мы целенаправленно и осознанно идем в этот регион, поскольку он энергодефицитный и мощная электростанция здесь очень нужна. Электроэнергия с Полтавской ВЭС даст толчок к более стремительному развитию производств в Полтавской и смежных областях», — заявил заместитель директора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.

К маю 2024 года будет проведен комплекс инженерно-геодезических, землеустроительных и оценочных работ, а также составление отчета по экологической оценке проекта.

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