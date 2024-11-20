Дотации на гектар и содержание скота: заложили 4,7 млрд грн — Finance.ua
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Дотации на гектар и содержание скота: заложили 4,7 млрд грн

Казна и Политика
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Более 6 млрд грн заложено на поддержку аграрной сферы в принятом Верховной Радой законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«1 млрд грн — на развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли. Это средства, которые поступят в госбюджет по проекту „Земельный банк“ от аукционов по аренде государственных сельскохозяйственных земель. Отбеливание рынка земли стало переломным фактором для поддержки агросектора. Также в госбюджете предусмотрено 4,726 млрд грн на выплату дотаций на гектар сельхозпроизводителям и содержание коров, овец и коз», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Кроме того, по его словам, 200 млн грн запланировано на восстановление и строительство мелиоративных систем. Еще 5 млн грн — на компенсацию ЕСВ семейным фермерским хозяйствам. А также 80 млн грн — на предоставление льготных беспроцентных кредитов фермерским хозяйствам.
До этого всего 1,37 млрд грн — на выдачу грантов, в том числе на сады и теплицы. Также 1 млрд грн — на разминирование сельскохозяйственных земель.
По материалам:
Finance.ua
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