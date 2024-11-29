«Доступные цены»: Аврора и Sense Bank презентуют новую категорию кэшбека — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ «Доступные цены»: Аврора и Sense Bank презентуют новую категорию кэшбека Сегодня 15:13

«Доступные цены»: Аврора и Sense Bank презентуют новую категорию кэшбека

Сеть «Аврора» и Sense Bank объявили о появлении новой категории кэшбека «Доступные цены». Это уникальная категория кэшбека, которой нет альтернативы в других украинских банках.

«Аврора», которые являются пользователями платежных карт Sense Bank, смогут выбирать новую категорию кэшбека «Доступные цены» в Sense SuperApp и получать бонусный кэшбек за покупки во всех магазинах сети и на сайте AVRORA.UA. Получить кэшбек в категории «Доступные цены» можно, покупая такие товары, как: аксессуары, домашнюю одежду и текстиль, а также различные товары для хобби и дома. С 1 декабря клиенты, которые являются пользователями платежных картсмогут выбирать новую категорию кэшбека «Доступные цены» в Sense SuperApp и получать бонусный кэшбек за покупки во всех магазинах сети и на сайтеПолучить кэшбек в категории «Доступные цены» можно, покупая такие товары, как: аксессуары, домашнюю одежду и текстиль, а также различные товары для хобби и дома.

«Создаем тренд на эконом-шопинг вместе с партнерами и заботимся о своих клиентах. Выбирайте новую категорию «Доступные цены» и собирайте кэшбек за покупки в сети «Аврора», — комментирует Ольга Филипенко, руководитель направления по развитию мобильного бизнеса в сети «Аврора».

Согласно с условиями программы лояльности от Sense Bank, в декабре кэшбек в новой категории «Доступные цены» по дебетовым картам составит 2%, а по кредитным — 3%.

По словам Александра Поддерегина, начальника Управления транзакционных продуктов Sense Bank, клиенты активно пользуются возможностями, которые предоставляет их программа вознаграждений — с начала 2024 года владельцам карт банка было начислено более 114 миллионов гривен кэшбека. «Уверены, что категория „Доступные цены“ станет одной из самых популярных среди наших клиентов, ведь она включает в себя магазины с очень привлекательными ценами и огромным выбором товаров ежедневного потребления».

В банке напоминают, что клиент может очень быстро открыть новую платежную карту, установив мобильное приложение Sense SuperApp . Каждый участник программы вознаграждений Cash’u Club ежемесячно имеет возможность выбирать в Sense SuperApp до 7 категорий с повышенным кэшбеком вплоть до 6% и дополнительно получать акционный и партнерский кэшбек. Накопленные баллы можно вывести реальными деньгами на карту, обменять на подарки или задонатить на ВСУ.

Справка

Сеть мультимаркетов «Аврора» — украинская компания с прямыми иностранными инвестициями от фонда Horizon Capital, которая является лидером на рынке Украины среди магазинов формата «one dollar store». Сеть динамично развивается и расширяется как в Украине, так и за рубежом, насчитывая сегодня более 1 500 магазинов на территории Украины и более 25 магазинов в Румынии.

Sense Bank — украинский государственный банк, который обслуживает около 3 миллионов физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФОПов в 126 отделениях по всей стране, а также в мобильном приложении Sense SuperApp.

Сенс Банк По материалам:

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