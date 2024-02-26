Достойное место на рынке ЕС: нормативно-правовая база НБУ адаптирована к требованиям новых законов — Finance.ua

Достойное место на рынке ЕС: нормативно-правовая база НБУ адаптирована к требованиям новых законов Сегодня 11:06 — Казна и Политика

Достойное место на рынке ЕС: нормативно-правовая база НБУ адаптирована к требованиям новых законов

Как сообщил НБУ, регулятор завершил разработку и утвердил ключевые нормативно-правовые акты по регулированию рынка финансовых услуг в соответствии с новыми Законами Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О страховании» и «О кредитных союзах».

Новые нормативно-правовые акты регулируют основные вопросы работы небанковских финансовых учреждений в соответствии с обновленным законодательством, включая требования к капиталу и другим пруденциальным нормативам, требования к управлению рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления.

Проекты до их утверждения Правлением Национального банка обсуждались с рынком путем обнародования на страницах официального Интернет-представительства НБУ во время встреч и круглых столов с участием специалистов профильных департаментов Национального банка.

Большинство положений новых законов введено в действие с 1 января 2024 года. В то же время участники небанковского финансового рынка имеют полугодовой переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

«Правила для небанковских предоставлятелей финансовых услуг, с одной стороны, ужесточаются, а с другой, — создают новые возможности для роста рынка. Цивилизованное развитие будет полезным как для небанковских финансовых учреждений и их потребителей, так и для экономики в целом. Уверена, что наш финансовый сектор по своей технологичности и креативности займет достойное место на рынке Европейского Союза», — прокомментировала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, на конференции Finear , проходившей 16 февраля в Киеве, заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала о главных акцентах НБУ на 2024 год. По словам Рожковой, не все участники рынка готовы работать в рамках требований законодательства (особенно в сфере финансового мониторинга, защиты прав потребителей), поэтому новые требования НБУ предусматривают усиление направлений работы с целью соблюдения законодательства и соблюдения правил рыночного поведения.

Так, усиливают пруденциальные нормативы и требования. В первую очередь это касается страховых компаний, которые с принятием нового закона получили наиболее приближенное к европейскому законодательству регулирование: требования относительно структуры капитала, активов и т. д.

Справка Finance.ua:

О состоянии соблюдения участниками финансового рынка требований законодательства и о защите прав потребителей, типичных нарушениях, выявленных по результатам надзора, и результатов проверки выполнения участниками рынка обновленных требований Постановлений Правления НБУ № 100 и № 113 рассказывала начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального Банка Украины Ольга Лобайчук на конференции FinYear.

Украинцы рассказали, что для них «идеальный банк». Самое главное, что назвали опрошенные, — чтобы банк имел удобное мобильное приложение и имел возможность предоставлять услуги удаленно (61% и 59% соответственно). Также важна безопасность хранения средств, эту функцию назвали 51% опрашиваемых. Банк должен предоставлять «плюшки» пользователям услуг (32%) и контролировать финансы (32%).

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