«Дорога добра» – благотворительный проект WOG, помогающий спасать жизнь детей, пострадавших от войны — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ «Дорога добра» – благотворительный проект WOG, помогающий спасать жизнь детей, пострадавших от войны Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

4 июля стартует благотворительный проект сети АЗК WOG «Дорога добра». Традиционным его атрибутом являются фиолетовые стаканчики с единорогами, в которые на протяжении акции можно будет заказать напитки. Средства, вырученные из продажи этих стаканчиков, будут направлены соорганизаторам проекта для помощи детям, пострадавшим в результате войны.

Соорганизаторы проекта «Дорога добра» — Маша Ефросинина и БФ «Твоя опора». В этом году его цель — собрать 2,5 млн грн на лечение детей, пострадавших в результате войны в Украине.

Присоединиться к проекту может каждый: нужно только приобрести на любом АЗК сети WOG напиток в благотворительном фиолетовом стаканчике с единорогами.

«Дорога добра» — это проект с историей. До войны мы ставили себе за цель не просто собрать средства и закупить дорогостоящее оборудование для больниц, а дать возможность украинским высококвалифицированным врачам спасти как можно больше детских жизней.

Обсудив вместе с соорганизаторами уместность реализации проекта «Дорога добра» в этом году, мы сошлись во мнении, что он актуален, но нуждается в изменениях. Поэтому решили сделать акцент на помощи пострадавшим от войны детям. Но главная его цель остается неизменной — спасать и лечить. Каждые 5 грн, которые наши клиенты дополнительно заплатят за ароматный кофе или душистый чай в фиолетовом стаканчике — это спасенная жизнь", — подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«Многие годы наш фонд является партнером благотворительного проекта сети АЗК WOG «Дорога добра». Для многих украинцев стало доброй традицией поддерживать его. Каждое лето они заезжают на WOG, чтобы приобрести кофе или чай в фиолетовых стаканчиках, приобщаясь таким образом к хорошему делу — спасению детей. Сегодня, как никогда, этот вопрос приобрел особую остроту. Потому что в помощи нуждаются как детки, родившиеся с пороками сердца, так и малыши, ежедневно страдающие от войны. Мы должны делать в разы больше, чтобы помочь каждому.

В этом году вместе с партнерами мы решили изменить фокус и цель проекта — средства пойдут на помощь детям, пострадавшим от войны, а также на закрытие потребностей больниц в прифронтовой зоне. Так что поддержка каждого, кто присоединится к нему, бесценна«, — рассказывает основательница благотворительного фонда «Твоя Опора» Валерия Татарчук.

«В этом году я четвертый раз присоединяюсь к проекту „Дорога добра“ как амбассадор и один из соорганизаторов. Для меня важно, что бизнес и общество системно объединяют усилия для благотворительности. В то время, когда в нашей стране идет война, мы решили в рамках проекта сфокусироваться на помощи детям, пострадавшим от ее ужасов», — подчеркнула соорганизатор и амбассадор проекта «Дорога добра» Маша Ефросинина.

Сеть АЗК WOG реализует благотворительный проект «Дорога добра» шестнадцатый год подряд. За это время благодаря каждому присоединявшемуся к нему собрали более 23 млн грн. Это позволило закупить дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений по всей стране, тем самым спасти жизни тысяч детей.

Кроме того, в проекте «Дорога добра» заложена весомая составляющая — формирование культуры благотворительности у украинцев, которая во время войны проявляется в поддержке и помощи тем, кто оказался в беде и нуждается в этом больше всего.

АЗК WOG По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.