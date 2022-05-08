Дополнительные выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны: кто их может получить — Finance.ua

Дополнительные выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны: кто их может получить

Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Дополнительные выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны: кто их может получить

В парламенте зарегистрирован проект закона № 7353 об установлении единовременной помощи для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко в Фейсбуке

«После недавнего посещения Николаева, где от российских обстрелов на рабочем месте погибли и были ранены десятки госслужащих, инициировано обсуждение проекта закона о поддержке работников при прохождении публичной службы, исполнении обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществлении профессиональной журналистской деятельности. На днях мы зарегистрировали соответствующий законопроект (№ 7353)», — рассказал Корниенко.

По словам Корниенко, законопроект предусматривает единовременную финансовую помощь для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.

В частности, выплаты для таких лиц, получивших инвалидность в результате военных действий, составляют:

для I группы — 800 тыс. грн;

ІІ группы — 500 тыс. грн;

ІІІ группы — 200 тыс. грн;

при гибели сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен.

Первый вицеспикер ВР уточнил, что выплаты будут производиться за счет резервного фонда бюджета и поступлений от правительств зарубежных стран, международных организаций, доноров.

«Кроме того, согласно нормам и принципам международного права, выплаченные пострадавшим средства будут подлежать возмещению государством-агрессором», — добавил Корниенко.

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