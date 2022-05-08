Дополнительные выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны: кто их может получить — Finance.ua

Дополнительные выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны: кто их может получить
В парламенте зарегистрирован проект закона № 7353 об установлении единовременной помощи для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.
Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко в Фейсбуке.
«После недавнего посещения Николаева, где от российских обстрелов на рабочем месте погибли и были ранены десятки госслужащих, инициировано обсуждение проекта закона о поддержке работников при прохождении публичной службы, исполнении обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществлении профессиональной журналистской деятельности. На днях мы зарегистрировали соответствующий законопроект (№ 7353)», — рассказал Корниенко.
По словам Корниенко, законопроект предусматривает единовременную финансовую помощь для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.
В частности, выплаты для таких лиц, получивших инвалидность в результате военных действий, составляют:
для I группы — 800 тыс. грн;
ІІ группы — 500 тыс. грн;
ІІІ группы — 200 тыс. грн;
при гибели сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен.
Первый вицеспикер ВР уточнил, что выплаты будут производиться за счет резервного фонда бюджета и поступлений от правительств зарубежных стран, международных организаций, доноров.
«Кроме того, согласно нормам и принципам международного права, выплаченные пострадавшим средства будут подлежать возмещению государством-агрессором», — добавил Корниенко.