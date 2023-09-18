Dongfeng показал новый гибридный седан с запасом хода более 1200 км (фото) — Finance.ua

Dongfeng показал новый гибридный седан с запасом хода более 1200 км (фото) Сегодня 04:21 — Фондовый рынок

Бренд Voyah, принадлежащий китайскому автогиганту Dongfeng, готовит к выходу новый гибридный седан Voyah Zhuiguang PHEV. В преддверии презентации производитель опубликовал первые официальные изображения новинки. Об этом сообщает CarNewsChina

Судя по фото, снаружи гибридный Voyah Zhuiguang PHEV не будет отличаться от выпущенной ранее полностью электрической версии Voyah Zhuiguang. Это по-прежнему автомобиль будет доступен в кузове фастбэк со скрытыми дверными ручками, панорамной крышей и «сплошными» задними фонарями. Единственное отличие — возвращение традиционной конструкции радиаторной решетки из-за появления в гибридной версии ДВС.

Длина кузова седана составляет 5088 мм, ширина — 1970 мм, а высота — 1515 мм при колесной базе 3000 мм.

Силовая установка новинки состоит из 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 136 л.с. и двух электромоторов на передней и задней оси мощностью 177 и 218 л.с. соответственно. Дополняет установку тройная литиевая батарея емкостью 43 кВт*ч, которая позволит проехать на электротяге до 262 км по циклу CLTC. Общий запас хода на полном баке составит 1227 км.

Стоимость Voyah Zhuiguang PHEV пока не объявлена.

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