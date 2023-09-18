Dongfeng показал новый гибридный седан с запасом хода более 1200 км (фото) — Finance.ua
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Dongfeng показал новый гибридный седан с запасом хода более 1200 км (фото)

Фондовый рынок
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Бренд Voyah, принадлежащий китайскому автогиганту Dongfeng, готовит к выходу новый гибридный седан Voyah Zhuiguang PHEV. В преддверии презентации производитель опубликовал первые официальные изображения новинки. Об этом сообщает CarNewsChina.
Dongfeng показал новый гибридный седан с запасом хода более 1200 км (фото)
Судя по фото, снаружи гибридный Voyah Zhuiguang PHEV не будет отличаться от выпущенной ранее полностью электрической версии Voyah Zhuiguang. Это по-прежнему автомобиль будет доступен в кузове фастбэк со скрытыми дверными ручками, панорамной крышей и «сплошными» задними фонарями. Единственное отличие — возвращение традиционной конструкции радиаторной решетки из-за появления в гибридной версии ДВС.
Длина кузова седана составляет 5088 мм, ширина — 1970 мм, а высота — 1515 мм при колесной базе 3000 мм.
Силовая установка новинки состоит из 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 136 л.с. и двух электромоторов на передней и задней оси мощностью 177 и 218 л.с. соответственно. Дополняет установку тройная литиевая батарея емкостью 43 кВт*ч, которая позволит проехать на электротяге до 262 км по циклу CLTC. Общий запас хода на полном баке составит 1227 км.
Стоимость Voyah Zhuiguang PHEV пока не объявлена.
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По материалам:
mmr.ua
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