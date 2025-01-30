Доля строительных тендеров без опубликованных смет уменьшилась до 18% — исследование — Finance.ua

Доля строительных тендеров без опубликованных смет уменьшилась до 18% — исследование Сегодня 10:44 — Казна и Политика

После принятия закона об обязательной публикации смет при публичных закупках доля строительных тендеров без опубликованных смет уменьшилась с 48 до 18 процентов. Это показало исследование «Наших денег».

Соответствующий закон № 3988-ix, который открывает цены стройматериалов, вступил в силу в конце октября 2024 года. Ранее большинство госзаказчиков скрывали цены на строительство.

«Из-за этого для аналитиков и журналистов не представлялось возможным выяснить, завышают ли заказчики цены на строительство в коррупционных целях», — отмечается в исследовании.

Издание проанализировало крупные строительные тендеры за ноябрь-декабрь 2023 и 2024 годов.

В 2023 году смета с открытыми ценами стройматериалов за единицу не была обнародована в 48% случаев, а в 2024 году — уже только в 18% случаев.

При этом в 2023 году на открытые торги приходилось большинство случаев необнародования смет, а в 2024 году — меньшинство. И преимущественно это были закупки без использования электронной системы, связанные с энергетикой, и скрытые во время войны из соображений безопасности (фортификации и т. п. ).

uaprom По материалам:

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