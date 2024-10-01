Доля секретных расходов бюджета рф побила новый рекорд — Finance.ua
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Доля секретных расходов бюджета рф побила новый рекорд

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Согласно проекту бюджета рф на 2025 год, доля секретных расходов побила новый рекорд.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В 2025 году правительство собирается потратить по закрытым статьям 13,08 триллиона рублей, или 31,5% от общих расходов казны.
Общую сумму расходов на следующий год в проекте бюджета Минфин установил в размере 41,47 триллиона рублей. В то же время по разделам и целевым статьям расписано всего 28,39 триллиона рублей.
В этом году правительство планировало потратить по закрытым статьям 11,0 триллионов рублей, или 30% от общих расходов казны в размере 36,66 триллиона рублей. Однако в итоге они могут оказаться выше — Минфин прогнозирует рост бюджетных расходов по итогам года на 2,75 триллиона рублей от первоначального плана до 39,4 триллиона рублей.
Высокая доля закрытых расходов в проекте бюджета-2025 традиционно происходит по разделу «Национальная оборона». Власти засекретили 84,5% оборонных расходов, или 11,4 триллиона рублей.
В 2026—2027 годах секретными запланировано 13,48 триллиона рублей, или 30,6% всех расходов, и 14,89 триллиона рублей, 32,4% соответственно.
Правительство накануне внесло в Госдуму проект бюджета на очередную трехлетнюю перспективу, согласно которому расходы россии на оборону возрастут в следующем году еще на 25% по сравнению с 2024 годом и более чем вдвое превысят социальные расходы.
По материалам:
Економічна Правда
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