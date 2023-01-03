Доля проблемных кредитов в украинских банках снова выросла — Finance.ua

Доля проблемных кредитов в украинских банках снова выросла
Доля неработающих кредитов в банковском секторе в ноябре возросла почти до 37%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Так, на 1 декабря 2022 г. доля проблемных кредитов (NPL) составляла 36,8% по сравнению с 35,5% на 1 ноября.
Объем неработающих кредитов в ноябре вырос на 12 млрд грн.
Проблемных кредитов в банковском секторе Украины стало больше из-за полномасштабной войны — на 1 марта 2022 года их доля составила 26,6%. Этот результат был лучшим с начала 2017 года. После того как банки начали признавать ухудшение качества кредитов (в частности, из-за разрушенных активов под залог), доля начала расти.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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