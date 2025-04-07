Доля прибыли бизнеса уменьшается до 38,5% - Евростат — Finance.ua

Доля прибыли бизнеса уменьшается до 38,5% - Евростат Сегодня 09:13

Доля прибыли бизнеса уменьшается до 38,5% - Евростат

Уровень сбережений домохозяйств в еврозоне составил 15,3% в четвертом квартале 2024 года (такой же показатель, что и в третьем квартале 2024 года), что объясняется тем, что потребление и валовой наличный доход росли такими же темпами (+1,0%).

Эти данные взяты с первого выпуска сезонно скорректированных квартальных счетов европейского сектора от Eurostat, статистического управления Европейского Союза.

Инвестиции

В то же время уровень инвестиций домохозяйств в еврозоне оставался стабильным на уровне 9,1% в четвертом квартале 2024 года, поскольку валовое накопление основного капитала выросло на 0,7%, в то время как валовой доход вырос аналогичным темпом (+1,0%).

В четвертом квартале 2024 года доля прибыли предприятий (нефинансовых корпораций) снизилась с 38,8% до 38,5% в зоне евро.

Это объясняется увеличением оплаты труда работников (заработная плата и социальные взносы) плюс налоги за вычетом субсидий на производство на 1,3% выше темпов валовой добавленной стоимости (+0,8%).

Доля прибыли бизнеса уменьшается до 38,5%.

А уровень бизнес-инвестиций в еврозоне снизился с 21,8 до 21,3% в четвертом квартале 2024 года, поскольку валовое накопление основного капитала бизнеса уменьшилось на 1,2%, а валовая стоимость выросла.

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