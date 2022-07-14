Доллар – Евро 1:1 — Finance.ua

Доллар – Евро 1:1 Сегодня 08:50 — Валюта

Доллар – Евро 1:1

Сегодня на валютных табло наблюдается явление, которого не было уже 20 лет, — курс доллара сравнялся с евро. Как трактовать эту ситуацию: доллар поднялся к евро, или евро упал к доллару?

По словам финансового эксперта, чьи валютные прогнозы никогда не подводили, — Алексея Козырева, происходит именно укрепление доллара, а не падение евро. Проседание евро по отношению к доллару до паритетного значения не слишком удивляет ни аналитиков, ни бизнес.

На сегодняшний день американская экономика выглядит более динамичной и предсказуемой, чего не скажешь об экономике ЕС. Такая ситуация прежде всего связана с войной на территории Украины, что отразилось на замедлении роста ВВП европейских стран, прекращении поставок газа в страны ЕС и глобальном подорожании энергоносителей.

Именно поэтому инвесторы делают ставку на доллар, подкрепленную еще и тем фактом, что ФРС США активно повышает процентную ставку, в отличие от ЕЦБ, который значительно тормозит этот процесс.

По словам Алексея Козырева, очень сильный доллар сейчас не выгоден американской экономике на фоне уже приближающейся мировой рецессии. В конкурентной борьбе за сильный доллар американские товары начнут проигрывать в борьбе за покупателя как в США, так и на мировых рынках. Поэтому следует ожидать возвращения позиций евро к доллару к показателям выше 1.

Но...

Скоро состоятся заседания ЕЦБ и ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики, что может повысить очередные процентные ставки в США, поэтому нас ждут новое валютное ралли.

Какой курс гривны , доллара и евро ждать в ближайшем будущем? Какие изменения готовит Национальный банк Украины? Следует ли ожидать снижения учетной ставки, ослабления валютных ограничений? К чему готовиться экспортерам и импортерам этой осенью?

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