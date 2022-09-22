Долги перед присяжными достигли 9,1 млн гривен — Государственная судебная администрация — Finance.ua
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Долги перед присяжными достигли 9,1 млн гривен — Государственная судебная администрация

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Задолженность по заработной плате перед присяжными в Украине достигла 9,1 млн гривен.
Об этом на заседании Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти 14 сентября 2022 года сообщили представители Государственной судебной администрации.
Министерство финансов, в свою очередь, сообщило, что соответствующие ассигнования были открыты.
В свою очередь Казначейская служба не пропускает соответствующие платежи, ссылаясь на постановление Кабинета Министров № 590, которое не относит заработную плату присяжных к приоритетных расходам и вообще не содержит такой категории, как «присяжные».
Соответственно, в Казначействе предлагают правительству внести изменения в постановление № 590 и таким образом решить проблему с оплатой труда присяжных.
Напомним, что еще в августе «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что с началом агрессии рф присяжным перестала выплачиваться заработная плата, вследствие чего над многими резонансными делами нависла угроза.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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