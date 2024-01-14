Доходы каких мировых компаний вырастут в этом году больше всего — прогноз Bloomberg Сегодня 05:45 — Фондовый рынок

Доходы каких мировых компаний вырастут в этом году больше всего — прогноз Bloomberg

Аналитики Bloomberg Intelligence (BI) собрали перечень 50 мировых компаний, за котировками акций которых стоит следить в 2024 году.

Об этом пишет Bloomberg

«На компании повлияет развитие искусственного интеллекта и все более драматичные последствия глобального потепления. Длительное беспокойство относительно инфляции и перспективы снижения процентных ставок также важны, как и войны в Украине и секторе Газа, переход на электромобили и проблемный рынок недвижимости в Китае», — добавляет агентство.

Обращая внимание на проблемы на рынке недвижимости в Китае, аналитики Bloomberg Intelligence поместили китайскую компанию A-Living с рыночной капитализацией в 0,6 млрд долл., управляющую недвижимостью для девелопера Agile.

«Уменьшение объемов строительства в Китае может привести к сокращению доходов, что может повлечь за собой недополучение компанией консенсус-прогноза чистой прибыли примерно на 10%», — пишет Bloomberg.

При этом агентство ожидает, что продажи компании в этом году составят 2,2 млрд долл., а доходы вырастут на 7%.

Также в перечне — техногигант Adobe с рыночной оценкой в ​​275 млрд долл., которому агентство прогнозирует дополнительно 1 млрд долларов прибыли в течение следующих 2 лет благодаря новым функциям ИИ в таких программах, как Photoshop, Illustrator и Premiere Pro.

По прогнозам Bloomberg Intelligence, доходы компании возрастут на 12%.

С развитием ИИ агентство прогнозирует рост доходов на 11% для материнской компании Google — Alphabet.

«Запуск чат-бота на основе ИИ Bard увеличивает объемы рекламы, связанной с поиском, а в ближайшей перспективе ИИ будет способствовать значительному росту облачных вычислений. Кроме этого, растет количество подписок на лигу NFL в YouTube, а сокращение штата сократит фиксированные расходы более чем на 3 миллиарда долларов», — отмечает Bloomberg.

Рост доходов — на 12% - прогнозируют и для корпорации Amazon.

По прогнозам Bloomberg, хотя Amazon известен прежде всего благодаря своему маркетплейсу, наибольший рост Amazon в этом году придется на облачные вычисления и рекламу.

В частности, ожидается, что доходы от облачных технологий возрастут почти на 20%, что значительно превышает консенсус-прогноз благодаря внедрению ИИ и возобновлению корпоративных ІТ-затрат.

А значительный рост розничных продаж в сфере электронной коммерции должен способствовать увеличению доходов от цифровой рекламы, что позволит этому сегменту превысить отметку в 55 миллиардов долларов.

В контексте проведения в 2024 году Летних Олимпийских игр в Париже агентство советует обратить внимание на китайского производителя спортивного оборудования и одежды Anta Sports (ожидается рост доходов на 15%). Еще одним катализатором роста должен стать возможный выход на биржу дочерней компании — Amer Sports.

Среди автопроизводителей Bloomberg отмечает производителя люксовых спорткаров Aston Martin (ожидается рост доходов на 19%, а продажи ожидаются на уровне 2,5 млрд долл.).

Три новых спортивных автомобиля — Vantage 12, Valkyrie и DB12 — вместе с увеличением продаж внедорожников и успехом на гонках Формулы-1 могут вывести компанию на уровень доходности, невиданный с момента выхода на биржу в 2018 году. BI ожидает, что в этом году маржа операционной прибыли будет составлять 25%, а к 2026−27 году вырастет до 30%", — говорится в прогнозе.

Стабильный рост продаж (до 109 млрд долл.) и, таким образом, рост доходов на 28%, прогнозируют китайскому автопроизводителю BYD, который по объемам продаж электромобилей обгоняет Tesla.

«Новые источники дохода в сочетании с масштабом и вертикальной интеграцией BYD в области аккумуляторов и полупроводников помогут компании сохранить маржу прибыли на электромобили, несмотря на растущую конкуренцию со стороны китайских и европейских конкурентов», — прогнозирует Bloomberg.

В области фармацевтики агентство выделяет фармгигантов — американскую Eli Lilly и датскую Novo Nordisk, конкурирующих на рынке средств для похудения.

В этом году должен выйти препарат Zepbound от компании Eli Lilly. «Учитывая лучшие данные относительно его эффективности и более низкую цену, его внедрение должно опережать развертывание препарата Wegovy от Novo Nordisk», — пишет Bloomberg.

Ожидается, что доходы Eli Lilly вырастут на 16%, а Novo Nordisk, которая ожидает разрешений в ЕС и США на продажи своего нового препарата Wegovy, — на 22%.

В сфере энергетики едва ли не самый большой рост доходов (на 31%) прогнозируется для производителя солнечных панелей First Solar.

А в области гейминга наибольший рост (на 29%) прогнозируют китайской Galaxy Entertainment, владеющей отелями и казино в Макао.

«После расширения своего мегакурорта в Макао Galaxy планирует увеличить свою долю на игорном рынке города до 21% в 2024 году по сравнению с 19% в прошлом году. Расширенный объект, включая новые отели от Raffles и Andaz, которые могут привлечь более состоятельных игроков и молодых туристов, поможет компании увеличить доход от игорного бизнеса в этом году на 36% по сравнению с 22%, которые прогнозируются в целом по отрасли», — резюмирует издание.

Економічна Правда По материалам:

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