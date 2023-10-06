Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины — Finance.ua

Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины Сегодня 15:03 — Личные финансы

Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины

Оживление экономической активности в Украине сопровождается увеличением спроса на рабочую силу, что приводит к постепенному улучшению занятости и доходов домохозяйств.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2023 года).

Доходы населения

Как отмечается в обзоре, доходы населения сдержанно растут. Этому способствовали социальные выплаты и выплаты военнослужащим, а также возобновление экономической активности, что в свою очередь ведет и к постепенному возобновлению роста зарплат в частном секторе.

«Впрочем, в целом финансовое состояние домохозяйств до сих пор сложное: согласно сентябрьскому опросу „Рейтинг“, более половины (60%) опрошенных считали, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, лишь 4% заявили об улучшении», — отметили в НБУ.

Рынок труда

По данным НБУ, количество вакансий в дальнейшем росло как ввиду сезонности, так и за счет оживления экономики. В то же время количество резюме снижалось, что может отражать:

постепенное восстановление занятости украинцев (по оценке опроса «Рейтинг», среди людей, имевших работу до полномасштабного вторжения, доля неработающих снизилась до 25%);

ограниченное предложение рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации.

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