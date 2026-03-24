Доходы и условия жизни украинцев хотят обследовать: для чего это

Госстат начинает обследование доходов и условий жизни (EU-SILC), которое продлится с марта по июнь текущего года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.





Цель обследования

Получить объективную информацию об условиях жизни, материальном положении семей, а также уровне бедности разных социально-демографических групп населения.

Обследование EU-SILC базируется на методологии, утвержденной Евростатом и является источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.

Для чего это

Как пишет Госстат, полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения, касающиеся социальной защиты разных социально-демографических групп населения. Предотвращать развитие процессов бедности, особенно обострившихся в условиях состояния войны, а международным партнерам — по поддержке украинцев в восстановлении страны.

Кого будут обследовать

В выборку включены более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины. Каждое домохозяйство, отобранное для опроса, уникальное, важное для обследования и не может быть заменено другим.

Как это будет

К случайно отобранным домохозяйствам придет официальный работник органа государственной статистики — специалист по интервьюированию, который покажет служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность.

Как говорят в Госстате, участие в опросе добровольное, а конфиденциальность ответов — гарантирована. Полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов. Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не спрашивают.

«Опросы населения проводятся во всех странах мира, ведь без этих данных государство не может полноценно понимать, как живут люди, и принимать обоснованные решения. Никакие административные данные или реестры не дают полной картины — они фиксируют формальные показатели, но не отвечают на вопрос, как живут украинские семьи, с какими вызовами сталкиваются и как оценивают качество своей жизни. Именно поэтому мы собираем информацию непосредственно от людей. говорит Арсен Макарчук, Глава Госстата

Результаты не используются для проверки или налогообложения. Все интервьюеры действуют в соответствии с Законом Украины «Об официальной статистике».

