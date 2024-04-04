Доходы Bitcoin-майнеров в марте превысили $2 млрд — Finance.ua

Доходы Bitcoin-майнеров в марте превысили $2 млрд
Общая прибыль Bitcoin-майнеров в марте 2024 года превысила $2 млрд. Согласно информации The Block, это новый исторический максимум.
Об этом пишет «Incrypted».
Число активных адресов в сети Bitcoin выросло с 25,75 млн в феврале до 29,1 млн в марте. Кроме того, наблюдался незначительный рост количества транзакций с 10,57 млн до 11,63 млн.
14 марта 2024 года сложность Bitcoin-майнинга в очередной раз обновила исторический максимум и достигла отметки в 83,95 T. С последней даты изменения этот показатель вырос на 5,79%.
Ранее власти США выразили обеспокоенность влиянием майнинга Bitcoin на энергосистему. В Техасском совете по блокчейну (ТВС) считают, что правительство пытается «ограничить или ликвидировать» эту отрасль.
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