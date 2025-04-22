DOGE Маска получил доступ к секретным данным о мигрантах в США, — WP — Finance.ua
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DOGE Маска получил доступ к секретным данным о мигрантах в США, — WP

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DOGE Маска получил доступ к секретным данным о мигрантах в США, — WP
DOGE Маска получил доступ к секретным данным о мигрантах в США, — WP, www.teslarati.com
DOGE под руководством Илона Маска, получил доступ к секретной системе Министерства юстиции США, содержащей данные о миллионах мигрантов. Это вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Департамент эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый Илон Маском, получил доступ к сверхсекретной системе Министерства юстиции США.
Как пишет The Washington Post, эта система ECAS содержит данные о миллионах легальных и нелегальных мигрантов.
Речь идет об именах, адресах, медицинской истории, показаниях в суде и взаимодействии с правоохранительными органами. Доступ к системе получила группа советников DOGE, связанная с частными структурами Маска.
В Минюсте журналистам не подтвердили, был ли доступ реализован, и отказались от комментариев.
В публикации отмечается, что DOGE пытается получить доступ к разным массивам федеральных данных.
В частности, по предварительным отчетам, структура вынудила более 6000 иммигрантов самостоятельно покинуть США, ошибочно причислив их к списку умерших.
В WP выражают обеспокоенность такими действиями, отмечая, что доступ к подобным системам обычно имеют только специально подготовленные правительственные работники.
Напомним, вчера СМИ писали, что власти США столкнулись с серьезным инцидентом с нарушением конфиденциальности, когда тысячи федеральных служащих получили доступ к секретным документам, в частности, к планам Белого дома и информации, касающейся безопасности.
По данным The Washington Post, эти документы стали доступны из-за небрежного использования платформы Google Drive.
По материалам:
РБК-Україна
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