Dodge представил компактный седан со стильным дизайном за 21 070 долларов (фото) — Finance.ua

Dodge представил компактный седан со стильным дизайном за 21 070 долларов (фото)
В Мексике был представлен компактный седан Dodge Attitude следующего поколения. Новинка основана на китайской модели GAC Empow.
Подробности об авто рассказали на сайте Dodge.
Dodge Attitude выпускается с 2006 года. Это компактный седан, который в каждом поколении основан на другой модели.
Четвертое поколение Dodge Attitude — практически полная копия GAC Empow. Этот автомобиль выпускается в Китае с 2021 года.
Впереди нового Dodge Attitude расположены узкие фары и массивная радиаторная решетка. На бампере находятся несколько воздухозаборников.
Сзади расположены узкие фонари. Также можно увидеть компактное антикрыло.
Габариты Dodge Attitude:
- длина — 4700 мм
- ширина — 1850 мм
- высота — 1432 мм
- колесная база — 2736 мм
На выбор предлагается четыре цвета кузова: белый, серебристый, серый и черный. Кроме того, покупатели могут заказать модель в комплектациях SXT, Sport и GT.
Седан доступен с 17- или 18-дюймовыми легкосплавными дисками в зависимости от комплектации. Dodge Attitude Sport получил люк на крыше.
Интерьер
В интерьере расположены 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также есть руль с плоским дном.
В список оснастки входят круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники. Более дорогие комплектации получили сиденья с вентиляцией, двухзонный климат-контроль и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов.
Помимо этого, комплектации Sport и GT предлагаются с продвинутыми системами помощи водителю. Среди них ассистент удержания авто в полосе движения и автоматическое экстренное торможение.
Характеристики и стоимость
Dodge Attitude оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Новинка уже доступна для заказа в Мексике. Начальная стоимость седана составляет 399 900 песо (21 070 долларов).
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