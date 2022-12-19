Добыча угля в мире в 2022 году возрастет до рекордных 8,3 млрд тонн — Finance.ua

Добыча угля в мире в 2022 году возрастет до рекордных 8,3 млрд тонн Сегодня 05:42 — Энергетика

Добыча угля в мире по итогам 2022 года может достичь рекордных 8,3 млрд тонн. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Мировой спрос на уголь возрастет незначительно в 2022 году, но этого будет достаточно, чтобы поднять его до рекордно высокого уровня в условиях энергетического кризиса, согласно новому отчету МЭА, в котором прогнозируется, что мировое потребление угля останется на том же уровне в последующие годы, в случае отсутствия более активных усилий по ускорению перехода на чистую энергию.

Мировое потребление угля возрастет на 1,2% в 2022 году, впервые превысив 8 миллиардов тонн за один год и превысив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году. На основе текущих рыночных тенденций в отчете прогнозируется, что потребление угля останется на этом уровне к 2025 году. Это означает, что уголь по-прежнему будет крупнейшим источником выбросов двуокиси углерода в глобальной энергетической системе.

«Более высокие цены на природный газ в условиях глобального энергетического кризиса привели к увеличению использования угля для выработки электроэнергии, но замедление экономического роста привело к снижению спроса на электроэнергию и промышленное производство, а производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии достигло нового рекорда. В Китае, наибольшем в мире потребителе угля, аномальная жара и засуха подтолкнули к увеличению выработки угольной электроэнергии летом, несмотря на то, что жесткие ограничения из-за Covid-19 замедлили спрос», — говорится в отчете.

В организации считают, что мир близок к пику использования ископаемых энергоресурсов, и когда он будет достигнут, добыча угля начнет сокращаться первой.

В 2022 году международный рынок угля оставался напряженным, и спрос на уголь для производства электроэнергии должен был достичь нового рекорда. Европа, на которую сильно повлияло резкое сокращение поставок природного газа россией, намерена увеличить потребление угля второй год подряд. Ожидается, что к 2025 году спрос на уголь в Европе упадет ниже уровня 2020 года.

Три крупнейших производителя угля в мире — Китай, Индия и Индонезия — побьют рекорды добычи в 2022 году.

Однако в отчете отмечается, что, несмотря на высокие цены и комфортную маржу для производителей угля, нет признаков роста инвестиций в экспортно-ориентированные угольные проекты. Это отражает осторожность инвесторов и горнодобывающих компаний в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив по углю.

Прогнозируется, что в ближайшие годы спрос на уголь в странах с развитой экономикой упадет, поскольку возобновляемые источники все больше замещают его в производстве электроэнергии. Тем не менее, страны Азии с развивающимся рынком и развивающиеся страны намерены увеличить использование что в ближайшие годы спрос на уголь в странах с развитой экономикой упадет, поскольку возобновляемые источники все больше замещают его в производстве электроэнергии. Тем не менее, страны Азии с развивающимся рынком и развивающиеся страны намерены увеличить использование угля , чтобы способствовать своему экономическому росту, даже если они добавляют больше возобновляемых источников энергии.

УНН По материалам:

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