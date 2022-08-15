До сентября за украинским зерном придут не менее десяти судов — Мининфраструктуры Сегодня 20:21 — Казна и Политика

До сентября для погрузки зерна из украинских портов планируется привлечь не менее десяти судов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Отмечается, что вечером 14 августа два судна зашли в Одесский порт под погрузку. Балкер Sara загрузит 8 тыс. тонн кукурузы, судно EFE загрузит около 7,5 тыс. тонн масла.

«Также есть две недели работы зернового коридора. Можем говорить о промежуточных результатах — за это время из украинских портов вышло 16 судов, которые доставят украинскую агропродукцию в 9 стран мира, в то же время в украинские порты под загрузку зашли уже 6 судов. До конца месяца планируем привлечь в украинские порты еще не менее 10 судов под загрузку украинской агропродукцией», — отметил Васьков.

22 июля 2022 г. в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны россии Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно — RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в Ливанский порт Триполи.

УНІАН По материалам:

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