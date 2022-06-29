До конца года в Киевской области успеют восстановить только 6% домов — Finance.ua
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До конца года в Киевской области успеют восстановить только 6% домов

Недвижимость
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российские оккупанты разрушили на Киевщине 4835 частных домов, а к концу года удастся восстановить лишь около 6% из них.
Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, ссылаясь на данные, предоставленные органами местного самоуправления.
На сегодня на Киевщине полностью разрушены 4835 частных домов и 13 292 частично повреждены, полностью разрушены 161 многоэтажка и 975 частично повреждены. В жилье нуждаются 11 319 семей. К концу 2022 года планируется отстроить 280 частных домов.
Также он сообщил, что для жителей будет построено 560 новых домов площадью от 70 до 120 квадратных метров. Строительство стало возможным благодаря утвержденной сопрограмме «Восстановление частных домов».
Как отметил Кулеба, в первую очередь планируют обеспечить жильем семьи погибших или раненых защитников Украины, многодетные семьи, лиц пенсионного возраста, беременных женщин, лиц с инвалидностью.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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