До конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты — Кабмин Сегодня 11:01 — Личные финансы

До конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты — Кабмин, pixabay.com

До конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире информационного телемарафона.

«Если мы говорим об увеличении, то планируется несколько повышений социальных гарантий до конца года. Речь идет и о пенсиях, и о социальных пособиях, которые выплачиваются малообеспеченным, другим категориям, лицам с инвалидностью — нуждающимся в государственной поддержке», — сказала Жолнович.

Она отметила, что с 1 октября стартует программа поддержки пенсионеров, которая длится уже два года, но сейчас ее расширяют.

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«Это поддержка пенсионеров, лиц почтенного возраста. Мы будем осуществлять выплату, в рамках этой программы, лицам от 70 лет — они получают с 1 октября 300 грн доплаты к своей пенсии. Лица, которым уже в прошлом году была назначена такая надбавка — это от 75 лет, получат ее уже в проиндексированном виде, поскольку весной она уже была проиндексирована», — акцентировала Жолнович.

Министр соцполитики отметила, что одновременно с 1 октября государство повышает минимальный уровень пенсии для лиц старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж до 3 000 грн.

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«То есть меньше 3000 грн независимо от их дохода им пенсия выплачиваться не будет. У пенсионеров, у которых меньше страховой стаж, соответственно пропорционально также будет повышаться выплата», — подчеркнула Жолнович.

Она пояснила, что в октябре в целом для всех пенсионеров будет повышена пенсия с учетом увеличения минимальной заработной платы.

«Соответственно, размер минимальной заработной платы влияет на начисление минимальной пенсии, она незначительно, но увеличится», — сказала Жолнович.

По словам министра соцполитики, также в декабре планово будет проходить повышение пенсий и всех социальных пособий.

«Когда у нас в очередной раз на 3.5% повысится минимальный прожиточный минимум, тогда все нижние пределы как пенсий, так и пособий будут повышены», — отметила Жолнович.

Министр социальной политики уточняла, что запланированная индексация не касается выплат вынужденным внутренне перемещенным лицам.

«Эти выплаты будут четко выплачиваться в тех размерах, в которых они есть, потому что они предусмотрены в четко фиксированных суммах — это 2000 грн на человека и 3000 грн на ребенка или на человека с инвалидностью», — пояснила Жолнович.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики планирует вернуться к вопросу введения второго, накопительного уровня пенсионной системы в Украине;

с начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысячи гривен. Если говорить о повышении выплат в процентах, то они выросли на 53%.

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УНІАН По материалам:

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