Как украинцы смогут влиять на размер ЕСВ и увеличивать свою пенсию — Finance.ua

Как украинцы смогут влиять на размер ЕСВ и увеличивать свою пенсию Сегодня 09:23 — Личные финансы

Украинцам разрешат самостоятельно увеличивать сумму единого социального взноса для увеличения пенсионных выплат в будущем. Над разработкой этой программы уже работают в Министерстве социальной политики.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, пишет social.com.ua

«Мы инициируем программу, которая позволит нашим гражданам поддержать пенсионеров и увеличить себе пенсию в будущем. И уже с командой проработали драфт, сегодня обсудили главные моменты. Я надеюсь, что в ближайшее время это выльется в законопроект», — отметила министерша.

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По ее словам, речь идет о дополнительной возможности для работников влиять на свой социальный взнос.

«Сегодня у нас за человека единый социальный взнос уплачивает работодатель. И работник не может самостоятельно влиять на размер этого взноса. Работодатели сами определяют заработную плату, которую они ставят работнику и с которой этот единый взнос уплачивается. Теперь мы даем возможность самому человеку влиять на это и сделать доплату по собственному желанию», — рассказала Жолнович

Как отметила министр, сделать это можно будет онлайн, самостоятельно определив сумму доплаты.

«Сегодня это будет дополнительное поступление, которое поможет нашим пенсионерам получить лучшую пенсию или удовлетворить все имеющиеся пенсионные запросы. А в будущем это все учтется, как доход этого человека, сделавшего единый взнос, и из этого будет рассчитываться пенсия, которая уже будет больше», — подчеркнула Жолнович.

Справка Finance.ua:

В январе 2022 года произошло первое повышение минимальной пенсии, которая составляет 1 934 грн. Последнее повышение пенсий произошло 1 июля.

1 июля — увеличился прожиточный минимум, соответственно, повысилась минимальная пенсия до 2 027 грн.

1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2680 грн. Это касается неработающих лиц, достигших возраста 65+ и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.

1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн.

1 декабря увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2027 грн до 2093 грн.

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