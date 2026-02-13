0 800 307 555
До FinYear 2026 остаются считанные дни: кто станет спикерами топ-ивента об инновациях в банковской сфере

Конференция FinYear 2026 пройдет 20 февраля в Киеве. Мероприятие будет посвящено регуляторным изменениям, законодательным нововведениям и последним инсайдам из банковской сферы. Расскажут об этом спикеры, которые лучше всех разбираются в теме — представители НБУ, банков и бизнесов.

Кто выступит на FinYear 2026?

Спикеры готовят доклады как в формате соло-выступлений, так и в рамках дискуссий. В списке экспертов, которые станут важной частью конференции FinYear 2026:
  • Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук с темой «Приоритеты НБУ: макрофинансовая стабильность, стимулирование экономического восстановления, евроинтеграционные реформы».
  • Управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко с темой «Smart-инвестиции для бизнеса: максимизируйте прибыль от свободных ресурсов».
  • Народный депутат Украины IX созыва Ольга Василевская-Смаглюк, Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук, СЕО Moneyveo Сергей Синченко как участники дискуссии «Финансовый рынок и небанковское кредитование 2026 года: регулирование, ответственность и ожидание потребителей в новых условиях».
Полный список спикеров и тем конференции доступен на сайте FinYear 2026.
В целом среди тем, которые будут в фокусе внимания экспертов, изменения НБУ и их влияние на развитие малого и среднего бизнеса в Украине, подготовка компаний к проверкам регулятора, ИИ в финсекторе, потребители финуслуг, бизнес банкинг и другие цифровые сервисы.
Проводят конференцию уже традиционно порталы Finance.ua и Минфин при поддержке партнеров. В этом году с организацией мероприятия помогают:
Группа ICU — более 15 лет эта независимая инвестиционная группа является крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций, предоставляет услуги по управлению активами в Украине и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями.
Monto — компания, которая делает кредитование простым, предоставляя скорую финансовую помощь онлайн с гарантией мгновенного получения средств даже для тех, кому другие уже отказали.

Что нужно для участия в FinYear 2026?

Билет на конференцию — это возможность получить стратегию развития бизнеса из первых рук от регуляторов и экспретов финансового рынка. Для того чтобы стать частью ивента, покупайте билеты на сайте мероприятия по ссылке.
Участники мероприятия получат возможность пересмотреть презентации спикеров вживую и задать им вопросы. А также пообщаться с лидерами мыслей в зоне нетворкинга за чашкой кофе или бокалом игристого. По результатам конференции участники получат видеозапись ивента. Важно: онлайн-участие не предусмотрено.
Приходите на конференцию, чтобы не упустить возможность научиться работать с вызовами и получить решение для своих запросов. До встречи на FinYear 2026!
По материалам:
Finance.ua
