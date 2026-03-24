До FinAwards 2026 остались считаные дни — как не пропустить церемонию награждения
FinAwards — премия от финансовых порталов Finance.ua и «Минфин», которая уже традиционно отмечает лидеров финрынка и отмечает их достижения за год. В этом году церемония награждения пройдет 27 марта в Киеве, а присоединиться к ней смогут все желающие.
За звание лучших в семи категориях и нескольких десятках номинаций будут соревноваться представители банков, МФО, страховых, финтех и инвестиционных компаний, платежных систем, а также блоги и каналы о финансах. Для определения победителей учитываются голоса пользователей и оценки жюри.
Этап голосования на сайте, во время которого пользователи могли поддержать своих фаворитов и внести свой вклад в формирование трендов украинского финрынка, завершен. Интерес к голосованию в этом году был рекордным — в общей сложности собрано более 73 000 голосов. Этот показатель достаточно высок и свидетельствует о заинтересованности пользователей в развитии финансовых услуг.
Параллельно с голосованием каждого номинанта оценило экспертное жюри, в составе которого есть представители банки, финкомпаний, инвестпроектов, а также профильные инфлюэнсеры. Так, например, в жюри в этом году есть председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов, председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов, председатель правления а́банк Юрий Кандауров, главный редактор Finance.ua Петр Таранюк, основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский и другие.
В настоящее время FinAwards 2026 года находится на этапе подсчета голосов. Но уже в ближайшую пятницу, 27 марта, пройдет церемония награждения, на которой назовут победителей!
Что нужно знать о церемонии награждения FinAwards и как присоединиться?
Церемония награждения FinAwards — одно из самых главных событий года в финансовом секторе Украины, на которой собираются топы рынка и лидеры мнений. Как номинанты премии, так и все, кто причастен к финансовой сфере.
Для участников инвента — это не только возможность собственными глазами увидеть, как формируются тренды финрынка, но и возможность встретиться с его активными игроками, расширить круг знакомств и даже получить новые идеи для сотрудничества. Все гости и участники смогут пообщаться с глазу на глаз в комфортной обстановке в зоне нетворкинга.
Чтобы стать частью FinAwards 2026, достаточно купить билеты на сайте премии. Успейте приобщиться, ведь до мероприятия осталось всего несколько дней!
В этом году проведение премии FinAwards стало возможным при поддержке надежных партнеров:
- генерального партнера ПУМБ;
- технологического партнера monobank;
- золотого партнера «Авентус Украина»;
- серебряного партнера NovaPay и других.
Также благодарим компанию Renome Smart, которая уже 35 лет является архитектором цифровой трансформации банковского рынка. К кругу партнёров премии также присоединились компании Monto и Moneyveo.
Помимо насыщенной программы, гостей ждут приятные бонусы от наших друзей: за бодрость и кофе-паузы отвечает партнер Gemini, а о праздничном настроении и неформальном общении позаботится партнер Jack Daniel’s. Спасибо каждому за вклад в развитие финансового рынка!
До встречи на церемонии уже в эту пятницу. Последние билеты еще доступны по ссылке.
