До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам — Finance.ua

До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам

Сегодня 10:49 — Личные финансы

До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам

Япония утвердила нормы выплат украинским беженцам. Страна будет выплачивать эвакуированным из Украины до 570 гривен в день. Отдельно правительство Японии примет на себя медицинские расходы и уроки японского языка, а также предоставит помощь в поиске работы.

Об этом сообщает Japan Today

Агентство иммиграционных служб Японии заявило, что финансовая помощь будет выплачиваться не менее шести месяцев. При временном проживании в отелях, организованных правительством, эвакуированные в возрасте 12 лет и старше будут получать 1000 иен в день (235 грн), а лица моложе 12 лет — 500 иен в день (118 грн), без учета расходов на питание.

Предполагается, что суточные будут увеличены после переезда в новые квартиры, предоставленные муниципалитетами или предприятиями. Лица в возрасте 12 лет и старше получат 2400 иен в день (570 грн), а дети до 12 лет — 1200 иен (285 грн).

Правительство также предоставит единовременную помощь в размере 160 000 иен (37600 грн) для эвакуированных в возрасте старше 16 лет и 80 000 иен (18800 грн) для лиц моложе 16 лет. По официальным данным, в Японию прибыло 524 беженца из Украины.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.