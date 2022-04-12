До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам

Сегодня 10:49Личные финансы
1
До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцамДо 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам
Япония утвердила нормы выплат украинским беженцам. Страна будет выплачивать эвакуированным из Украины до 570 гривен в день. Отдельно правительство Японии примет на себя медицинские расходы и уроки японского языка, а также предоставит помощь в поиске работы.
Об этом сообщает Japan Today.
Агентство иммиграционных служб Японии заявило, что финансовая помощь будет выплачиваться не менее шести месяцев. При временном проживании в отелях, организованных правительством, эвакуированные в возрасте 12 лет и старше будут получать 1000 иен в день (235 грн), а лица моложе 12 лет — 500 иен в день (118 грн), без учета расходов на питание.

Как беженцам найти работу за границей или в Украине?

Предполагается, что суточные будут увеличены после переезда в новые квартиры, предоставленные муниципалитетами или предприятиями. Лица в возрасте 12 лет и старше получат 2400 иен в день (570 грн), а дети до 12 лет — 1200 иен (285 грн).
Правительство также предоставит единовременную помощь в размере 160 000 иен (37600 грн) для эвакуированных в возрасте старше 16 лет и 80 000 иен (18800 грн) для лиц моложе 16 лет. По официальным данным, в Японию прибыло 524 беженца из Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.