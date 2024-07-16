До 54 тысяч гривен: кто может получить денежную помощь жителям Донетчины — Finance.ua

До 54 тысяч гривен: кто может получить денежную помощь жителям Донетчины Сегодня 04:38 — Личные финансы

До 54 тысяч гривен: кто может получить денежную помощь жителям Донетчины

Жители пяти населенных пунктов Донецкой области могут получить денежную помощь в размере до 54 тысяч гривен от общественной организации «Ответственные граждане». Об этом пишет тг-канал ответственных граждан.

Денежная помощь предоставляется при поддержке Merce Crops и правительства Великобритании в рамках проекта «Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине».

Кто может получить выплаты

Денежная помощь в размере 3600 гривен в месяц на человека в течение трех месяцев (итого 10 800 гривен, но не более 54 000 гривен на семью) предоставляется жителям таких населенных пунктов Донецкой области: Святогорск, Маяки, Татьяновка, Сидорово, Пришиб.

Обязательным условием является то, что претендент на помощь должен попадать хотя бы под одну категорию уязвимости:

домохозяйство, совокупный доход всех членов которого не превышает 6318 грн на человека в месяц;

домохозяйство, проживающее в коллективных центрах, в поврежденном вследствие боевых действий жилье или бездомные;

домохозяйство с людьми с инвалидностью;

домохозяйство с тремя или более детьми младше 18 лет;

домохозяйство, имеющее только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

домохозяйство с беременными/кормящими женщинами;

домохозяйство с пожилыми людьми (60+);

домохозяйство, которое возглавляет одинокий/несколько одиноких пожилых людей (60+), и не имеет в своем составе других взрослых лиц в возрасте от 18 до 59 лет;

безработные лица предпенсионного возраста 50−59 лет, не имеющие пенсии или другого постоянного источника дохода;

домохозяйство с лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Однако отмечается, что прохождение регистрации не гарантирует, что вы будете выбраны для получения денежной помощи.

«Ресурсы гуманитарной помощи ограничены, поэтому Mercy Corps будет предоставлять приоритет тем, кто пострадал от боевых действий больше всего, а также тем лицам, которые в последнее время не получали помощи от Mercy Corps или других организаций. Отбор будет осуществляться на основе местопребывания домохозяйства, его структуры, статуса и дохода», — говорится в уведомлении.

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После заполнения онлайн-формы, если ваше домохозяйство будет выбрано для очной регистрации, с вами свяжутся наши операторы для подтверждения данных.

Внимание! Работники Mercy Corps и партнеры никогда не будут спрашивать о CVV-коде (трехзначный код на обороте банковской карты). Если вы сообщили CVV-код, немедленно обратитесь в свой банк и заблокируйте карту.

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