До 5000 злотых штрафа: почему в Польше лучше не покупать бензин «про запас»

Заправка горючим на АЗС

Рост цен на горючее заставляет некоторых водителей покупать бензин «про запас». Однако в Польше такие действия могут обернуться штрафами, если нарушить правила перевозки или хранения горючего.

Об этом пишет inpoland.

В некоторых случаях сумма штрафа может достигать 5000 злотых, а за серьезные нарушения даже предусмотрен арест.

Какие правила перевозки горючего

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо растут не только в Польше. Поэтому при проверках на автозаправках правоохранители обращают особое внимание на то, в какой таре водители перевозят горючее.

Канистры должны быть сертифицированы и иметь специальную маркировку — обычно это знак UN, который размещается на боковой или нижней части емкости.

Польское законодательство устанавливает следующие ограничения:

максимальный объем одной канистры — 60 литров;

общее количество горючего в автомобиле не может превышать 240 литров.

То есть перевозить горючее в одной большой емкости, например в 200-литровой бочке, запрещено.

Кроме того, нельзя использовать для этого случайные емкости — например, бутылки после омывателя, химических средств или дистиллированной воды. Такие контейнеры могут повреждаться растворителями или накапливать электростатический заряд, что повышает риск возгорания.

За перевозку горючего в несертифицированной таре предусмотрен штраф до 3000 злотых, а за превышение разрешенного количества — до 2000 злотых.

Где разрешено хранить бензин

Отдельные правила действуют и для хранения горючего. Они установлены нормами пожаробезопасности.

Максимально допустимые объемы зависят от места:

в отдельном гараже площадью до 100 м² - до 200 литров горючего;

в гараже внутри здания или на террасе — до 60 литров.

В то же время, в квартирах, подвалах и на балконах хранить бензин запрещено.

Нарушение этих требований может привести к штрафу до 5000 злотых, а в отдельных случаях даже к аресту. Власти подчеркивают, что хранение бензина, например в подвале многоквартирного дома, создает серьезную опасность для всех жильцов.

