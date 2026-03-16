До 5000 злотых штрафа: почему в Польше лучше не покупать бензин «про запас»
Рост цен на горючее заставляет некоторых водителей покупать бензин «про запас». Однако в Польше такие действия могут обернуться штрафами, если нарушить правила перевозки или хранения горючего.
Об этом пишет inpoland.
В некоторых случаях сумма штрафа может достигать 5000 злотых, а за серьезные нарушения даже предусмотрен арест.
Какие правила перевозки горючего
Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо растут не только в Польше. Поэтому при проверках на автозаправках правоохранители обращают особое внимание на то, в какой таре водители перевозят горючее.
Канистры должны быть сертифицированы и иметь специальную маркировку — обычно это знак UN, который размещается на боковой или нижней части емкости.
Польское законодательство устанавливает следующие ограничения:
- максимальный объем одной канистры — 60 литров;
- общее количество горючего в автомобиле не может превышать 240 литров.
То есть перевозить горючее в одной большой емкости, например в 200-литровой бочке, запрещено.
Кроме того, нельзя использовать для этого случайные емкости — например, бутылки после омывателя, химических средств или дистиллированной воды. Такие контейнеры могут повреждаться растворителями или накапливать электростатический заряд, что повышает риск возгорания.
За перевозку горючего в несертифицированной таре предусмотрен штраф до 3000 злотых, а за превышение разрешенного количества — до 2000 злотых.
Где разрешено хранить бензин
Отдельные правила действуют и для хранения горючего. Они установлены нормами пожаробезопасности.
Максимально допустимые объемы зависят от места:
- в отдельном гараже площадью до 100 м² - до 200 литров горючего;
- в гараже внутри здания или на террасе — до 60 литров.
В то же время, в квартирах, подвалах и на балконах хранить бензин запрещено.
Нарушение этих требований может привести к штрафу до 5000 злотых, а в отдельных случаях даже к аресту. Власти подчеркивают, что хранение бензина, например в подвале многоквартирного дома, создает серьезную опасность для всех жильцов.
До 5000 злотых штрафа: почему в Польше лучше не покупать бензин «про запас»
