До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla — Finance.ua

До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla

до 20 лет заключения. Президент США Дональд Трамп заявил, что каждому, кто саботирует компанию Илона Маска Tesla , грозит

«Люди, которых поймают за саботаж по Tesla, будут иметь очень хорошие шансы попасть в тюрьму на срок до 20 лет, и это касается и их спонсоров. Мы ищем вас», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

10 марта активисты в США под лозунгом «Tesla Takedown» начали забрасывать электрокары компании коктейлями Молотова. В сети даже появился сайт с личными данными владельцев автомобилей, адреса магазинов и зарядных станций. В одной из разделов было отмечено, что для охоты на Tesla достаточно просто выйти из дома.

Кроме того, один из первых инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что Илон Маск должен уйти с поста генерального директора автопроизводителя или отказаться от своей новой работы в правительстве.

Деятельность Маска во главе нового Департамента правительственной эффективности администрации Трампа (DOGE) вызвала гнев общественности и протесты из-за запланированных резких сокращений персонала федерального правительства.

УНІАН По материалам:

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