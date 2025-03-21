До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla — Finance.ua
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До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla

Фондовый рынок
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До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla
До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждому, кто саботирует компанию Илона Маска Tesla, грозит до 20 лет заключения.
«Люди, которых поймают за саботаж по Tesla, будут иметь очень хорошие шансы попасть в тюрьму на срок до 20 лет, и это касается и их спонсоров. Мы ищем вас», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
До 20 лет заключения: Трамп пригрозил активистам за саботаж Tesla
10 марта активисты в США под лозунгом «Tesla Takedown» начали забрасывать электрокары компании коктейлями Молотова. В сети даже появился сайт с личными данными владельцев автомобилей, адреса магазинов и зарядных станций. В одной из разделов было отмечено, что для охоты на Tesla достаточно просто выйти из дома.
Кроме того, один из первых инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что Илон Маск должен уйти с поста генерального директора автопроизводителя или отказаться от своей новой работы в правительстве.
Деятельность Маска во главе нового Департамента правительственной эффективности администрации Трампа (DOGE) вызвала гнев общественности и протесты из-за запланированных резких сокращений персонала федерального правительства.
По материалам:
УНІАН
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