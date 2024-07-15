Для Windows 10 выйдет последнее большое обновление — Finance.ua

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Для Windows 10 выйдет последнее большое обновление

Технологии&Авто
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Для Windows 10 выйдет последнее большое обновление
Для Windows 10 выйдет последнее большое обновление
Microsoft готовится выпустить последнее обновление для устаревшей операционной системы Windows 10, о чем сообщает издание Digital Trends.
Журналисты напоминают, что бесплатная поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. В ближайшие месяцы пользователи получат финальный значительный апдейт, главной новинкой которого станет интеграция сервиса искусственного интеллекта Microsoft Copilot.
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Ранее Copilot был доступен в Windows 10 в качестве виджета, закрепленного на панели задач. Однако с обновлением KB5040427 этот сервис станет отдельной программой с возможностью гибкой настройки, что значительно повысит его функциональность и удобство использования.

Основные изменения в последнем обновлении

  1. Microsoft Copilot: Последнее обновление представит Copilot в качестве отдельной программы, доступной для всех пользователей Windows 10. Это позволит лучше использовать возможности искусственного интеллекта, предоставляя доступ к мощным инструментам для повышения производительности и удобства работы.
  2. Обязательно обновление: Финальный апдейт будет обязательным для всех пользователей Windows 10, от его установки нельзя будет отказаться. Это обеспечит максимальную совместимость и безопасность всех устройств, работающих на этой ОС.
  3. Минимальные требования: Для работы Copilot необходим экран с разрешением не менее 720 пикселей и 4 гигабайта оперативной памяти. Это означает, что даже старые устройства могут воспользоваться новыми возможностями искусственного интеллекта.
  4. Поддержка старых устройств: Несмотря на то, что Copilot рассчитан на мощные компьютеры, некоторые функции будут работать даже на старых устройствах. Это делает обновление доступным для широкого круга пользователей, предоставляя новые возможности без необходимости обновления оборудования.
По материалам:
t4
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