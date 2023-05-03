Для восстановления довоенного состояния ЧАЭС понадобится 1,6 миллиарда — ГАЗО Сегодня 09:45

Для восстановления довоенного состояния ГСП «Чернобыльская АЭС» понадобится 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

«Чтобы привести ГСП „ЧАЭС“ в довоенное состояние и восстановить все необходимое, нужно 1,6 млрд гривен», — подчеркнули в госагентстве.

В ГАЗО отметили, что на ГСП «Чернобыльская АЭС» было повреждено и разграблено необходимое оборудование: офисная и компьютерная техника — на сумму 230 млн грн по балансовой стоимости.

Как сообщалось, Чернобыльская АЭС находилась в оккупации с 24 февраля по 31 марта 2022 года.

Для восстановления зоны отчуждения уже разработано и зарегистрировано 40 проектов, финансирование которых в 2023 году составит около 15 млн евро.

Укрінформ По материалам:

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