Для украинских беженцев существенно упростили трудоустройство в Венгрии — Finance.ua
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Для украинских беженцев существенно упростили трудоустройство в Венгрии

Сегодня 17:05Личные финансы
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С мая вынужденно перемещенных людей из Украины могут принимать на любые виды работы в Венгрии, даже если у них нет разрешения на работу, передает espreso.tv со ссылкой на Magyar Nemzet.
Упрощение касается граждан Украины, подавших заявление о предоставлении убежища.
Если нет, то правила такие же, как и для граждан третьего мира.
Например, они могут работать только в отраслях, в которых есть дефицит рабочей силы, таких как IT, общепит и строительство. И воспользоваться этой государственной льготой могут только граждане Украины, имеющие биометрический паспорт.
Государство выплачивает надбавку работодателям, если украинский работник проработал не менее 90 дней и прибыл в Венгрию после начала войны, подал заявление или получил убежище.
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Максимальная сумма этой помощи составляет 30 тысяч форинтов (77,75 евро) на одного работника в месяц, если они приехали до войны. Если они прибыли после начала российской агрессии, то сумма увеличивается до 60 тысяч форинтов (154 евро) в месяц на одного работника. Кроме того, каждый ребенок, проживающий с работником, получает 12 тысяч форинтов (31,1 евро) в месяц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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