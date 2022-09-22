Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов — Finance.ua

Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов Сегодня 15:15 — Валюта

Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов

С начала войны чистая продажа валюты Национальным банком уже приближается к 15 млрд долларов, а вместе с продажей на рынке валюты Министерством финансов — до 18 млрд долларов США.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук во время конференции инвестиционного банка JP Morgan Emerging Markets Credit Conference.

«Для удержания курсовой стабильности НБУ вынужден проводить массивные интервенции по продаже валюты на рынке. В целом, с начала войны чистая продажа валюты Нацбанком уже приближается к 15 млрд долл., а вместе с продажей на рынке валюты Минфином — к 18 млрд долл.», — отметил он.

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Представитель Нацбанка уточнил, что для минимизации расходования резервов НБУ постоянно адаптирует свои валютные ограничения, в частности, повысил в начале июня учетную ставку с 10% до 25% и в конце июля скорректировал обменный курс на 25%.

«Данные мероприятия вместе с поступлением международной помощи (в целом с начала войны уже более 19 млрд долл.) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне (25,4 млрд долл. на конец августа)», — добавил Николайчук.

Укрінформ По материалам:

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