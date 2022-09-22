Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов

Валюта
51
Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов
Для сдерживания курса Нацбанк с начала войны продал около $15 миллиардов
С начала войны чистая продажа валюты Национальным банком уже приближается к 15 млрд долларов, а вместе с продажей на рынке валюты Министерством финансов — до 18 млрд долларов США.
Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук во время конференции инвестиционного банка JP Morgan Emerging Markets Credit Conference.
«Для удержания курсовой стабильности НБУ вынужден проводить массивные интервенции по продаже валюты на рынке. В целом, с начала войны чистая продажа валюты Нацбанком уже приближается к 15 млрд долл., а вместе с продажей на рынке валюты Минфином — к 18 млрд долл.», — отметил он.
Читайте также
Представитель Нацбанка уточнил, что для минимизации расходования резервов НБУ постоянно адаптирует свои валютные ограничения, в частности, повысил в начале июня учетную ставку с 10% до 25% и в конце июля скорректировал обменный курс на 25%.
«Данные мероприятия вместе с поступлением международной помощи (в целом с начала войны уже более 19 млрд долл.) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне (25,4 млрд долл. на конец августа)», — добавил Николайчук.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.