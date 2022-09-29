Для полноценного восстановления орошения Украине нужно $15 миллиардов — Finance.ua

Для полноценного восстановления орошения Украине нужно $15 миллиардов Сегодня 03:19 — Аграрный рынок

Для полноценного восстановления орошения Украине нужно $15 миллиардов

В Украине почти 5 млн га сельскохозяйственных земель нуждаются в восстановлении систем мелиорации, для чего понадобится около 15 млрд долларов инвестиций.

Об этом сказал советник министра аграрной политики и продовольствия Михаил Соколов во время форума «Комплексная реформа в секторе гидротехнической мелиорации Украины».

«Вот мы говорим, что нам где-то нужно будет (восстановить мелиоративные объекты. — Ред.) на 5 млн га. А инвестиции на гектар — это где-то 3 тыс. долларов на гектар. Мы понимаем, что нужно примерно 15 млрд долларов. Понятно, что у государства нет таких денег», — заявил он.

Соколов отметил, что для решения проблемы нехватки средств на восстановление и развитие оросительных систем разработан законопроект, который позволит государственным операторам привлекать инвестиции.

Он добавил, что проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности» (№ 7577) уже зарегистрирован в Верховной Раде.

По словам советника министра, согласно документу вместо государственных учреждений предполагается создать государственные некоммерческие предприятия, которые будут управлять государственными объектами мелиорации. Такие предприятия могут получать кредиты и привлекать инвестиции. Кроме того, они смогут перейти на долгосрочное финансовое планирование.

Соколов отметил, что в управление будут передавать комплексы систем орошения, которые нельзя будет разделять. Также документ запрещает отчуждение государственных мелиоративных систем в пользу третьих лиц.

Советник министра подчеркнул, что законопроект № 7577 вводит двухставочный тариф на услуги оператора системы, включающий две составляющие — постоянную и переменную. В частности, тариф будет формироваться в зависимости от объема электроэнергии и других расходов на поставку и отвод воды.

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Укрінформ По материалам:

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