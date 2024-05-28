Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок в Харьковской области — Finance.ua
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Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок в Харьковской области

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В октябре 2023 года Харьковская областная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Харьковской областной военной администрации в Золочевском поселковом совете Богодуховского района и одного из фермерских хозяйств о возвращении государству земельного участка площадью более 103 га и стоимостью более 645 миллионов гривен.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Установлено, что указанный земельный участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и передан в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд.
При этом указанные земли фактически являются землями пограничной полосы и должны использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны страны-террориста.
Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытие из государственной собственности и пребывание в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны.
Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявление прокурора. По результатам мер, принятых областной прокуратурой с целью реального исполнения указанного судебного решения, обеспечено прекращение государственной регистрации права коммунальной собственности и права пользования на указанный земельный участок с целью его регистрации за государством в лице соответствующего уполномоченного органа.
Работа на указанном направлении продолжается в тесном сотрудничестве с Харьковской областной военной администрацией и 4 пограничным отрядом Государственной пограничной службы Украины.
По материалам:
Finance.ua
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