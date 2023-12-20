Для неподписания законопроекта о реформе градостроительства были причины — Зеленский — Finance.ua
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Для неподписания законопроекта о реформе градостроительства были причины — Зеленский

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Для неподписания законопроекта о реформе градостроительства были причины — Зеленский
Для неподписания законопроекта о реформе градостроительства были причины — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подписал скандальный законопроект № 5655 о реформе градостроительной деятельности по собственной инициативе.
«Что касается этого закона о застройщиках и т. д. Ко мне ни разу лично никто не обращался, чтобы я его не подписывал. Поэтому это мой личный выбор, и есть причины. Никто из Евросоюза, США или „Большой семерки“ ни разу не поднимал этот вопрос», — сказал Зеленский на пресс-конференции.
Как сообщалось, законопроект № 5655 о реформе градостроительной деятельности Верховная Рада одобрила в целом 13 декабря 2022 года 228 голосами при необходимом минимуме 226 голосов. По состоянию на 20 декабря 2023 года закон не подписал президент Украины.
Против документа выступили Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информационной политики, Национальный союз архитекторов Украины.
Петиция с требованием наложить вето на законопроект № 5655, размещенный на сайте президента Украины, набрала более 25 тыс. голосов в день принятия его парламентом.
В июне 2023 года Европарламент призвал президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон о реформе градостроительства, отметив возможный ущерб в случае его принятия прозрачным и равным условиям ведения бизнеса. Позже в ноябре 2023 года с аналогичной рекомендацией выступила и Еврокомиссия.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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