Для некоторых украинцев введут временное удостоверение гражданина — Finance.ua

Для некоторых украинцев введут временное удостоверение гражданина Сегодня 15:45 — Личные финансы

Для некоторых украинцев введут временное удостоверение гражданина

Кабмин начинает проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины для украинцев, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы рф.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство согласовало предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы.

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В течение двух лет будет реализован экспериментальный проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины.

Кому будут выдавать такой документ

Временные удостоверения граждан будут выдавать украинцам, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы рф.

Это касается граждан:

которые потеряли паспорт, на имя которых с применением средств Единого государственного демографического реестра оформлен паспорт гражданина Украины и/или загранпаспорт, или относительно которых есть информация об оформлении паспорта и она зафиксирована в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС;

до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

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Ранее в Государственной миграционной службе напомнили , на какой срок выдается ID-карта и когда ее нужно менять.

Паспорт гражданина Украины в форме карты выдается со сроком действия:

4 года — для лиц от 14 до 18 лет;

на каждые 10 лет — для лиц, достигших 18-летнего возраста.

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