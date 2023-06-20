Для кого будет доступно украинское э-резидентство — Finance.ua

Для кого будет доступно украинское э-резидентство Сегодня 08:31

Для кого будет доступно украинское э-резидентство

Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы э-резидентства Украины — речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, однако перечень будет расширяться.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Отмечается, что иностранные предприниматели смогут:

удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине

платить здесь налоги в режиме онлайн

используя передовые технологии.

«Сейчас дорабатываем дополнительную нормативно-правовую базу и тестируем информационную систему э-резидент. Так что ждите полноценного запуска программы в скором времени», — добавили в министерстве.

Напомним, Верховная Рада 6 октября приняла в целом законопроект № 5270 об электронном резидентстве. А уже с 1 апреля начал действовать закон об э-резидентстве, позволяющий иностранцам вести бизнес в Украине.

Для того чтобы получить этот статус, специалисту необходимо пройти несколько шагов. В частности, зарегистрироваться в «Дія» и пройти финансовую и проверку безопасности. Затем это лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для э-резидента;

Э-резидент начинает работать и платит налог в размере 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита — 15%, но только внешние контракты с экспортом услуг.

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