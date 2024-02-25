Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень»

Казна и Политика
3
Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень»
Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень»
24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Ирпенский городской совет подписал Меморандум с чешской компанией AKM Group Cz и общественной организацией «Ветеранская семья» о намерениях по созданию в Ирпенском сообществе Центра поддержки ветеранов «Ветеран Хаб Ирпень для оказания поддержки участникам боевых действий, ветеранам войны с россией, а также усиления обороноспособности Украины.
Меморандум по созданию «Ветеран Хаб Ирпень» подписал Ирпенский городской глава Александр Маркушин, CEO чешской компании AKM Group Cz Владимир Клепетко и глава общественной организации «Ветеранская семья» Борис Балмасов.
По словам CEO чешской компании AKM Group Cz Владимира Клепетко, компания планирует найти возможности для помощи в создании первого в Украине современного ветеранского хаба для работы ветеранских организаций, социальной адаптации ветеранов, психологической реабилитации и помощи, правовых консультаций для военных и членов их семей.
Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень»
«Ветеран Хаб Ирпень» будет иметь две функциональные зоны — свободное пространство и консультационный центр с кабинетом психологической и правовой помощи", — сообщил глава общественной организации «Ветеранская семья» Борис Балмасов.
Как сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко, основными задачами «Ветеран Хаба Ирпень» будет создание площадки для взаимодействия ветеранов и местных властей, социализация ветеранов войны через неформальное общение, помощь в открытии собственного дела, инвестиционные и бизнес-консультации, индивидуальная и групповая психологическая помощь, правовые консультации и сопровождение ветерана во всех инстанциях.
Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень»
Компания AKM Group-CZ основана в 2001 году в городе Прага гражданами Чехии. Компания является европейским дилером известных мировых производителей и имеет эксклюзивные контракты на закупку военной продукции и товаров двойного назначения, развивает собственную логистическую инфраструктуру и запускает совместное производство товаров двойного назначения, вооружения и боеприпасов в разных странах. AKM Group-CZ является поставщиком такой продукции как стрелковое оружие и стрелковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, мины, гранаты, гранатометы, минометы, ракеты разных классов, противотанковые средства, бронетехника, средства ПВО, дроны и средства им противодействия.
ОО «Ветеранская семья» основана в октябре 2015 года, объединила большинство участников АТО из Ирпенского общества и до 2024 года работала под названием ОО «Ирпенский городской союз ветеранов и инвалидов АТО». За время работы организации было предоставлено 52 квартиры и более 350 земельных участков ветеранам АТО, проведено бизнес-обучение и предоставлены гранты ветеранам на собственный бизнес. Также организация реализовала программу обучения ветеранов, где военные получают высшее образование и профессию.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.