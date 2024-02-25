Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень» — Finance.ua

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Для ирпенских ветеранов создадут «Ветеран Хаб Ирпень»

24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Ирпенский городской совет подписал Меморандум с чешской компанией AKM Group Cz и общественной организацией «Ветеранская семья» о намерениях по созданию в Ирпенском сообществе Центра поддержки ветеранов «Ветеран Хаб Ирпень для оказания поддержки участникам боевых действий, ветеранам войны с россией, а также усиления обороноспособности Украины.

Меморандум по созданию «Ветеран Хаб Ирпень» подписал Ирпенский городской глава Александр Маркушин, CEO чешской компании AKM Group Cz Владимир Клепетко и глава общественной организации «Ветеранская семья» Борис Балмасов.

По словам CEO чешской компании AKM Group Cz Владимира Клепетко, компания планирует найти возможности для помощи в создании первого в Украине современного ветеранского хаба для работы ветеранских организаций, социальной адаптации ветеранов, психологической реабилитации и помощи, правовых консультаций для военных и членов их семей.

«Ветеран Хаб Ирпень» будет иметь две функциональные зоны — свободное пространство и консультационный центр с кабинетом психологической и правовой помощи", — сообщил глава общественной организации «Ветеранская семья» Борис Балмасов.

Как сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко, основными задачами «Ветеран Хаба Ирпень» будет создание площадки для взаимодействия ветеранов и местных властей, социализация ветеранов войны через неформальное общение, помощь в открытии собственного дела, инвестиционные и бизнес-консультации, индивидуальная и групповая психологическая помощь, правовые консультации и сопровождение ветерана во всех инстанциях.

Компания AKM Group-CZ основана в 2001 году в городе Прага гражданами Чехии. Компания является европейским дилером известных мировых производителей и имеет эксклюзивные контракты на закупку военной продукции и товаров двойного назначения, развивает собственную логистическую инфраструктуру и запускает совместное производство товаров двойного назначения, вооружения и боеприпасов в разных странах. AKM Group-CZ является поставщиком такой продукции как стрелковое оружие и стрелковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, мины, гранаты, гранатометы, минометы, ракеты разных классов, противотанковые средства, бронетехника, средства ПВО, дроны и средства им противодействия.

ОО «Ветеранская семья» основана в октябре 2015 года, объединила большинство участников АТО из Ирпенского общества и до 2024 года работала под названием ОО «Ирпенский городской союз ветеранов и инвалидов АТО». За время работы организации было предоставлено 52 квартиры и более 350 земельных участков ветеранам АТО, проведено бизнес-обучение и предоставлены гранты ветеранам на собственный бизнес. Также организация реализовала программу обучения ветеранов, где военные получают высшее образование и профессию.

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