Disney уволит более 7000 сотрудников в рамках сокращения расходов — Finance.ua

Disney уволит более 7000 сотрудников в рамках сокращения расходов
Исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер объявил о планах сократить 7000 рабочих мест, около 3% рабочей силы компании в рамках масштабной реструктуризации.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам Ацгера, это позволит сэкономить 5,5 млрд долл. в течение следующих нескольких лет, возродить творческую продуктивность и развить бизнес потоковой передачи.
Инвесторы ожидали услышать стратегический план Айгера по восстановлению компании после его неожиданного повторного назначения в ноябре.
В своем заявлении он сказал, что Disney «приступает к значительной трансформации», которая приведет к «устойчивому росту и прибыльности» потоковой передачи.
После объявления акции Disney подскочили на 9% во внеурочное время.
В конце прошлого года правление уволило предшественника Айгера, Боба Чапека, после того как потоковый бизнес Disney обнародовал квартальные убытки в размере 1,5 миллиарда долларов.
Согласно отчету о прибыли в среду, компания пообещала сократить убытки на 200 млн долл. в последнем квартале и превысила эту цель, сократив убытки примерно на 400 млн долл. до 1,1 млрд долл.
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