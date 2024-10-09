DiscoverEU: как молодежь может получить бесплатные ж/д билеты на путешествия в ЕС — Finance.ua

DiscoverEU: как молодежь может получить бесплатные ж/д билеты на путешествия в ЕС Сегодня 17:48 — Личные финансы

DiscoverEU: как молодежь может получить бесплатные ж/д билеты на путешествия в ЕС

Евросоюз предоставляет 35 500 бесплатных проездных на поезда для молодежи в рамках программы DiscoverEU, открытой для граждан ЕС и некоторых других стран.

Об этом пишет euronews.сom.

Инициатива является частью программы Erasmus и направлена ​​на содействие культурным связям в ЕС. Те, кто отвечает определенным критериям, смогут исследовать наследие и историю Европы с бесплатными билетами.

Как подать заявку на бесплатный проездной билет ЕС

Чтобы иметь шанс выиграть бесплатный проездной билет, заявители должны соответствовать главному критерию — иметь дату рождения между 1 января и 31 декабря 2006 года.

Программа доступна легальным резидентам 27 государств-членов ЕС или заморских стран. Резиденты третьих стран, относящиеся к Erasmus, также могут подать заявку. К ним относятся Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Турция.

Следующий этап — переход на Европейский молодежный портал, чтобы пройти тест на соответствие требованиям.

Там нужно будет ответить на пять вопросов с вариантами ответов о ЕС и один дополнительный вопрос. Они охватывают общие знания о ЕС и его инициативах, направленных на молодежь.

Также вас попросят предоставить больше информации о ваших планах поездки. Это касается того, когда вы планируете путешествовать, будет ли это первое самостоятельное путешествие без родителей, чему хотели бы научиться по этому опыту и как будете финансировать свою поездку. Эта информация не повлияет на процесс отбора. Комиссия будет ранжировать соискателей на основе их ответов на тесты о ЕС и будет предлагать проездные билеты.

Заявки открыты и заканчиваются 16 октября в полдень по центральноевропейскому времени.

Также отмечается, что претендент не может подать заявку, если раньше ему был предоставлен пропуск DiscoverEU.

Как это будет работать

Победители в программе получат бесплатный железнодорожный билет для путешествий по Европе на срок до 30 дней с 1 марта 2025 года по 31 мая 2026 года.

На этапе подачи заявки молодежь может путешествовать самостоятельно или с группой до пяти друзей. Только лидер группы должен ответить на вопросы викторины ЕС; участникам группы нужно только предоставить личные данные, чтобы заполнить заявку и отвечать критериям возраста и места жительства.

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