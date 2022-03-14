Директива ЕС о временной защите: что она дает — Finance.ua

Директива ЕС о временной защите: что она дает

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Если вы проживали в Украине на постоянной основе и уехали из страны во избежание войны с 24 февраля 2022 года, вы имеете право на временную защиту в любой стране ЕС.

Временная защита продлится минимум один год, она может быть продлена в зависимости от ситуации в Украине.

Права в соответствии с Директивой о временной защите включают: разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.

Кто имеет право.

Граждане Украины, а также члены их семей, перемещенные вследствие конфликта. Лица без гражданства и граждане третьих стран, которые пользовались международной защитой или эквивалентной защитой в Украине, а также члены их семей.

Граждане третьих стран, не являющиеся гражданами Украины, и лица без гражданства, которые могут доказать, что они легально проживали в Украине на основании действующего разрешения на постоянное проживание и не могут безопасно вернуться в страну своего происхождения, имеют право на временную защиту ЕС или на соответствующую национальную защиту в зависимости от страны ЕС, в которой они находятся.

Национальные органы государства-члена, где вы находитесь, должны уведомить вас о вашем праве на временную защиту. Далее вы должны подать им запрос на получение вида на жительство для временной защиты и следовать их указаниям в рамках национального процесса.

Этот процесс будет включать регистрацию ваших данных и подтверждение того, что на вас распространяется временная защита и что ни одно из положений об исключении не применяется в вашей ситуации.

Какие права дает мне временная защита?

Права на жительство.

Доступ к жилью.

Социальная помощь.

Медицинская помощь.

Опека над детьми и подростками без сопровождения.

Доступ к образованию для детей и подростков.

Доступ к рынку труда (соответственно политике стран ЕС на рынке труда).

Граждане Украины, как путешествующие по безвизовому режиму, имеют право свободно передвигаться в пределах Европейского Союза после въезда на его территорию в течение 90 дней.

На этой основе вы можете выбрать государство-член, в котором вы хотите пользоваться правами на временную защиту, и присоединиться к своей семье и друзьям в государстве-члене, где они находятся.

После того, как государство-член предоставило вам временную защиту, вы все еще имеете право путешествовать в пределах Европейского Союза до 90 дней в течение 180-дневного периода, но пользоваться правами, полученными от временной защиты, вы сможете только в государстве-члене, предоставившем вам вид на жительство. Однако другое государство-член на дискреционной основе также может решить выдать вам другое разрешение на проживание.

Директива о временной защите действует во всех странах-членах ЕС, кроме Дании. Она не применяется в других странах Шенгенской зоны (в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии).

Украинцы или граждане других безвизовых стран могут продолжать путешествовать в другие страны ЕС/Шенгенской зоны. Однако если вы впервые пересекли границу ЕС через страну, не входящую в зону ЕС без внутреннего пограничного контроля (Румыния, Болгария, Хорватия, Кипр и Ирландия), ваши документы, как правило, будут проверяться повторно на пограничном пункте пропуска следующей страны Шенгенской зоны.

Памятка. Путешествуя в ЕС и вокруг него, помните о рисках торговли людьми и эксплуатации.

Принимайте транспорт и проживание только от органов власти и общественных организаций.

Не передавайте свои документы, удостоверяющие личность, личную информацию и вещи никому, кроме правительственных или пограничных чиновников, и всегда сообщайте родственникам или друзьям о своем местонахождении.

Если вам предложат работу, исследуйте компанию, а в случае сомнений обращайтесь в органы национальной полиции или общественные организации за дополнительной информацией.

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