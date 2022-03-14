Директива ЕС о временной защите: что она дает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Директива ЕС о временной защите: что она дает

Сегодня 13:00Личные финансы
315
Директива ЕС о временной защите: что она дает
Если вы проживали в Украине на постоянной основе и уехали из страны во избежание войны с 24 февраля 2022 года, вы имеете право на временную защиту в любой стране ЕС.
Временная защита продлится минимум один год, она может быть продлена в зависимости от ситуации в Украине.
Права в соответствии с Директивой о временной защите включают: разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.
Кто имеет право.
Граждане Украины, а также члены их семей, перемещенные вследствие конфликта. Лица без гражданства и граждане третьих стран, которые пользовались международной защитой или эквивалентной защитой в Украине, а также члены их семей.
Граждане третьих стран, не являющиеся гражданами Украины, и лица без гражданства, которые могут доказать, что они легально проживали в Украине на основании действующего разрешения на постоянное проживание и не могут безопасно вернуться в страну своего происхождения, имеют право на временную защиту ЕС или на соответствующую национальную защиту в зависимости от страны ЕС, в которой они находятся.
Национальные органы государства-члена, где вы находитесь, должны уведомить вас о вашем праве на временную защиту. Далее вы должны подать им запрос на получение вида на жительство для временной защиты и следовать их указаниям в рамках национального процесса.
Этот процесс будет включать регистрацию ваших данных и подтверждение того, что на вас распространяется временная защита и что ни одно из положений об исключении не применяется в вашей ситуации.
Какие права дает мне временная защита?
  • Права на жительство.
  • Доступ к жилью.
  • Социальная помощь.
  • Медицинская помощь.
  • Опека над детьми и подростками без сопровождения.
  • Доступ к образованию для детей и подростков.
  • Доступ к рынку труда (соответственно политике стран ЕС на рынке труда).
Граждане Украины, как путешествующие по безвизовому режиму, имеют право свободно передвигаться в пределах Европейского Союза после въезда на его территорию в течение 90 дней.
На этой основе вы можете выбрать государство-член, в котором вы хотите пользоваться правами на временную защиту, и присоединиться к своей семье и друзьям в государстве-члене, где они находятся.
После того, как государство-член предоставило вам временную защиту, вы все еще имеете право путешествовать в пределах Европейского Союза до 90 дней в течение 180-дневного периода, но пользоваться правами, полученными от временной защиты, вы сможете только в государстве-члене, предоставившем вам вид на жительство. Однако другое государство-член на дискреционной основе также может решить выдать вам другое разрешение на проживание.
Директива о временной защите действует во всех странах-членах ЕС, кроме Дании. Она не применяется в других странах Шенгенской зоны (в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии).
Украинцы или граждане других безвизовых стран могут продолжать путешествовать в другие страны ЕС/Шенгенской зоны. Однако если вы впервые пересекли границу ЕС через страну, не входящую в зону ЕС без внутреннего пограничного контроля (Румыния, Болгария, Хорватия, Кипр и Ирландия), ваши документы, как правило, будут проверяться повторно на пограничном пункте пропуска следующей страны Шенгенской зоны.
Памятка. Путешествуя в ЕС и вокруг него, помните о рисках торговли людьми и эксплуатации.
  • Принимайте транспорт и проживание только от органов власти и общественных организаций.
  • Не передавайте свои документы, удостоверяющие личность, личную информацию и вещи никому, кроме правительственных или пограничных чиновников, и всегда сообщайте родственникам или друзьям о своем местонахождении.
  • Если вам предложат работу, исследуйте компанию, а в случае сомнений обращайтесь в органы национальной полиции или общественные организации за дополнительной информацией.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.