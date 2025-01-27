Дипломаты просят сделать для Украины исключение в указе о прекращении помощи от США — FT Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Дипломаты просят сделать для Украины исключение в указе о прекращении помощи от США — FT

Американские дипломаты просят, чтобы приказ госсекретаря США Марка Рубио о прекращении помощи иностранным государствам не касался Украины.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте.

Издание утверждает, что приказ Рубио о прекращении помощи должен касаться поддержки социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через организацию Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.

Журналисты узнали, что USAID в Украине приказали «немедленно прекратить работу по контракту/задаче USAID Украина». Однако дипломаты Госдепа попросили Рубио предоставить полное исключение украинской организации USAID в его директиве, ссылаясь на «соображения национальной безопасности».

После этого в USAID Украине временно приостановили выдачу предписаний об остановке работ, пока в Госдепе рассматривают запрос на исключение для них.

Программный директор одной неправительственной организации из Киева, с которым поговорило FT, заявил, что замораживание финансирования может стать «катастрофой» для его организации и Украины.

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не касается военной помощи Украине. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение всей американской внешней помощи на 90 дней. Программы помощи сначала проверят на соответствие политике Трампа. Еще тогда в Центре противодействия дезинформации при СНБО объясняли , что этоУкраине.

Ряд СМИ сообщил о том, что после указа Трампа государственный департамент США издал приказ о «прекращении работы» для всей имеющейся иностранной помощи и приостановил новую — в частности, это коснется и некоторых гуманитарных проектов для Украины.

Так, New York Times выяснил , что в Министерстве внутренней безопасности приказали приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно поселиться в США. Издание подтвердило, что это касается и U4U, которой на сентябрь 2023 года воспользовались более 150 тысяч украинцев.

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В то же время Politico писало, что новое распоряжение, «похоже, включает военную поддержку для Украины». В Пентагоне журналисту Остапу Ярышу объяснили , что указ военной поддержки не касается.

работают без изменений. В то же время журналист со ссылкой на собеседников отметил , что в указе речь может идти о программе FMF (международное военное финансирование). В прошлом году Конгресс США заложил на нее 1,6 млрд долларов, и эти средства потратили еще в мае. А вот две основные программы — PDA и USAI — по которым Украина получает военную помощь,

В конечном итоге, президент Украины Владимир Зеленский опроверг остановку военной помощи, заявив, что Украина получает ее и дальше.

hromadske По материалам:

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