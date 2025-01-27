Дипломаты просят сделать для Украины исключение в указе о прекращении помощи от США — FT
Американские дипломаты просят, чтобы приказ госсекретаря США Марка Рубио о прекращении помощи иностранным государствам не касался Украины.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте.
Издание утверждает, что приказ Рубио о прекращении помощи должен касаться поддержки социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через организацию Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.
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Журналисты узнали, что USAID в Украине приказали «немедленно прекратить работу по контракту/задаче USAID Украина». Однако дипломаты Госдепа попросили Рубио предоставить полное исключение украинской организации USAID в его директиве, ссылаясь на «соображения национальной безопасности».
После этого в USAID Украине временно приостановили выдачу предписаний об остановке работ, пока в Госдепе рассматривают запрос на исключение для них.
Программный директор одной неправительственной организации из Киева, с которым поговорило FT, заявил, что замораживание финансирования может стать «катастрофой» для его организации и Украины.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение всей американской внешней помощи на 90 дней. Программы помощи сначала проверят на соответствие политике Трампа. Еще тогда в Центре противодействия дезинформации при СНБО объясняли, что это не касается военной помощи Украине.
Ряд СМИ сообщил о том, что после указа Трампа государственный департамент США издал приказ о «прекращении работы» для всей имеющейся иностранной помощи и приостановил новую — в частности, это коснется и некоторых гуманитарных проектов для Украины.
Так, New York Times выяснил, что в Министерстве внутренней безопасности приказали приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно поселиться в США. Издание подтвердило, что это касается и U4U, которой на сентябрь 2023 года воспользовались более 150 тысяч украинцев.
В то же время Politico писало, что новое распоряжение, «похоже, включает военную поддержку для Украины». В Пентагоне журналисту Остапу Ярышу объяснили, что указ военной поддержки не касается.
В то же время журналист со ссылкой на собеседников отметил, что в указе речь может идти о программе FMF (международное военное финансирование). В прошлом году Конгресс США заложил на нее 1,6 млрд долларов, и эти средства потратили еще в мае. А вот две основные программы — PDA и USAI — по которым Украина получает военную помощь, работают без изменений.
В конечном итоге, президент Украины Владимир Зеленский опроверг остановку военной помощи, заявив, что Украина получает ее и дальше.
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