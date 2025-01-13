Украина и ЕС: больше всего помощи в 2024 году поступило от ЕС — Finance.ua

Украина и ЕС: больше всего помощи в 2024 году поступило от ЕС Сегодня 21:33

Украина и ЕС: больше всего помощи в 2024 году поступило от ЕС

2024 ознаменовался значительными сдвигами в сотрудничестве Украины с ЕС.

Так, 25 июня состоялась первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, которая начала официальный старт переговоров с ЕС о членстве. В 2024 году уже состоялось 12 скринингов по отдельным разделам, результатом которых является согласованный перечень законодательства, нуждающегося в адаптации.

Также была завершена подготовка к открытию переговорного Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» и начат скрининг по Кластеру 2 «Внутренний рынок».

Ожидается, что в начале 2025 года именно эти два кластера будут открыты первыми для начала фактических переговоров Украины по вступлению в ЕС.

Международная поддержка: Украине важно своевременно выполнять обязательства

2024 год начался с недостаточной международной поддержки. Задержка в военной и финансовой поддержке от США привела к необходимости перераспределить расходы правительства, чтобы финансировать оборону, но этих усилий было недостаточно. Это негативно отразилось на ситуации на фронте. Лишь весной продолжилась военная помощь США, а финансовая помощь от Штатов поступила только летом.

Больше помощи в 2024 году поступило от ЕС — 16,2 млрд евро (эквив. 17,3 млрд долл. США). На 2024−2027 годы бюджетная поддержка от ЕС прежде всего предоставляется по инструменту Ukraine Facility, общая сумма которого составляет 50 млрд евро: 38,3 млрд евро бюджетной поддержки (кредиты и гранты), почти 7 млрд евро по инвестиционной составляющей.

Бюджетную поддержку Украина получает согласно индикаторам, одобренным правительством в Плане Украины.

В 2024 году все индикаторы были выполнены, хотя один несвоевременно, что привело к задержке в предоставлении транша ссуды. При этом любое несвоевременное предоставление помощи чревато задержкой финансирования оборонных закупок и военного обеспечения.

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