Действие банковской карты закончилось или ее украли: как действовать — Finance.ua

Действие банковской карты закончилось или ее украли: как действовать

Сегодня 19:03 — Финтех и Карты

Действие банковской карты закончилось или ее похитили, Feodora

В условиях военного положения отделения банков могут не работать на определенных территориях, но банковские операции можно совершать онлайн.

Как действовать украинцам, желающим перевыпустить или оформить банковскую платежную карту.

Варианты для держателей карт

Если карта у вас уже была, но срок действия истек, ею можно дальше пользоваться. Большинство банков в Украине автоматически продлили срок действия просроченных карт — на месяц, три месяца или полгода. Эти данные следует уточнять на сайтах финансовых учреждений, где вас обслуживают.

Ряд банков продлевают срок действия карты по требованию клиента. В этом случае украинцам следует самим обратиться с запросом в банк.

Есть и другой, более современный вариант — выпустить виртуальную карту. Физического аналога у нее не будет, но реквизиты и счёт сохранятся. Ею можно будет пользоваться как и обычной картой, но с помощью смартфона.

С виртуальной картой можно производить все операции в интернете. Доступна функция добавления в GooglePay или ApplePay.

Утерянная карта

Если физическая банковская карта потерялась или ее украли, следует ее оперативно заблокировать. Нужно позвонить в клиентскую поддержку своего банка и попросить их это сделать.

Блокировка доступна клиентам банков самостоятельно, на сайтах или в мобильных приложениях. Можно также обратиться в банковское отделение и попросить работников заблокировать вашу карту.

Относительно возобновления карты или открытия нового счета в условиях военного положения следует обсудить это с представителями вашего банка. Обычно на сайтах финансовых учреждений или в мобильных приложениях указаны адреса, телефоны и график работы отделений.

Кстати, на Finance.ua вы можете выбрать себе наиболее выгодную платежную карту любого из банков Украины.

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