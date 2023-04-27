Deutsche Bank получил $6,3 млрд поступлений за I квартал — Finance.ua

Deutsche Bank получил $6,3 млрд поступлений за I квартал Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

Deutsche Bank получил $6,3 млрд поступлений за I квартал

Средства поступили как от институциональных, так и от розничных инвесторов, и превысили прогноз аналитиков Bloomberg, которые прогнозировали поступления на уровне €4,6 млрд.

По словам аналитиков, это свидетельствует о «восстановлении», поскольку компания стремится восстановить доверие инвесторов после большого оттока средств в прошлом году.

«Однако низкая производительность и комиссионные за транзакции повлияли на доход и прибыль. Скорректированная прибыль до налогообложения упала на 26% до €206 млн по сравнению с предыдущим годом, а скорректированный доход снизился примерно на 12% до €610 млн», — говорится в сообщении.

Банк планирует направить больше инвестиций в альтернативный бизнес DWS, включающий в себя инвестиции в недвижимость и частное кредитование, а также в биржевые фонды, известные как Xtrackers. Главный исполнительный директор Стефан Хупс назвал эти инвестиции с фиксированным доходом «зрелым» бизнесом, где роста труднее достичь.

Напомним, немецкий Deutsche Bank, который весной прошлого года вывез из россии в Берлин около 700 сотрудников своих IT-центров в москве и петербурге, теперь окончательно закроет их после более чем 20 лет работы.

Фінансовий клуб По материалам:

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